屏東縣長三搶一！莊瑞雄宣布參選　周春米、鍾佳濱：初選各自努力

▲民進黨立委鍾佳濱（左）、周春米（右）。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨籍屏東縣長潘孟安明年兩任屆滿，民進黨立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄3人早已布局爭取黨內縣長初選提名，選戰進入白熱化之際，莊瑞雄今（22日）在台北市宣布參選黨內初選，喊出「超越自己、超越高雄」口號。對此，周春米會前受訪表達祝福，強調「初選過程大家各自努力，但大選就是團結對外」；鍾佳濱也表示，未來大選要爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。

民進黨屏東縣長初選選戰早在今年初就悄悄開打，潘孟安日前在公投說明會時，公開表態請大家支持周春米，而同屬新系的鍾佳濱、隸屬英系的莊瑞雄同樣有志參與初選，3名候選人檯面上比看板，檯面下也積極串連樁腳、支持者。

對於莊瑞雄今天北上舉行記者會，宣布角逐屏東縣長初選，周春米今天會前受訪說，民進黨是民主成熟的政黨，初選過程大家各自努力，但大選就是團結對外，現階段他們3人都努力在爭取選民認同，就像此刻，她認為地方選舉最重要的就是要接地氣，多跟基層接觸來了解問題、解決問題，因此，昨天在立法院開記者會行銷當季水果蓮霧之後，立刻把握時間回到屏東，繼續跟鄉親座談，「此刻，我就祝福莊瑞雄委員，也希望他在台北的記者會圓滿成功」。

鍾佳濱則表示，台灣要在國際上跟其他國家競爭，同時，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此，「目前黨內初選與莊瑞雄委員當然是處於競爭關係，但未來在大選，我們一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。」

鍾佳濱進一步指出，高雄跟屏東的關係也是如此，今天台積電會選擇落腳高雄，不只是因為高雄提供土地與租稅減免，也未來要打入國際供應鏈，勢必要符合「淨零碳排」的國際趨勢，用電上須採用綠電，此外也要充足的水源。因此，他擔任財政委員會召委，在今日安排考察大潮州人工湖此項公共建設如何補注地下水，就是藉此屏東的優越地理條件，透過產業投資、區域治理合作，屏東可以在不排擠農業、民生用水的前提下，提供南臺灣的水源與綠電。

鍾佳濱還說，過去透過高高屏治理平台，他充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。