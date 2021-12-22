莊瑞雄參選屏東縣長大咖齊聚　4縣市首長、跨派系力挺祝賀

▲莊瑞雄參選屏東縣長。（圖／蔡易餘臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨縣市長初選正式登場，立委莊瑞雄22日宣布參選屏東縣長，邀請眾多英系、正國會重量級人物紛紛到場，嘉義縣長翁章梁親送「登山鞋」祝福他步步高升，而前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅也以錄影方式帶來祝賀。

莊瑞雄上午召開記者會，正式宣布參選屏東縣長初選，而英系、正國會等派系精銳盡出，紛紛到場祝賀。總統府資政黃崑虎、總統府資政顏志發、總統府資政葉菊蘭、國策顧問黃承國到場外，嘉義縣長翁章梁也親臨會場。

在立委方面，除了王美惠、江永昌、吳玉琴、陳秀寶、陳明文、陳亭妃、管碧玲、劉櫂豪、蔡易餘、羅致政外，蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧也以「屏東女兒」身份到場祝賀，並送上象徵力量的星際大戰「光劍」，希望自己身為前縣長的父親，拿的是撞球桿，而接棒的莊瑞雄要有科技感，因此就送上「光劍」。

翁章梁在致詞時表示，屏東每一任縣長，從蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻到潘孟安，每一棒都是強棒，歷次民調跟縣長民調，都是全台灣第一，這是非常不容易的，未來潘孟安接棒，可以延續高能量的，他能文能武，不論是辯論或上電視，還是協調衝撞，這10幾年來都可以看到他的表現。

翁章梁表示，莊瑞雄可以中央也可以地方，從台北市議員時了解地方施政，到中央也了解中央執政，更重要是他可以北部、可以南部。他強調，莊瑞雄提出「超越高雄」的願景，起初覺得很奇怪，但莊瑞雄特別講那是方向跟願景，他希望屏東可以往更好的都市發展，希望下一棒最好縣長，「唯一支持莊瑞雄」；隨後，翁章梁也送上一雙「登山鞋」，象徵兄弟登山一起努力，祝福他步步高升，也希望屏東更好。

▲嘉義縣長翁章梁出席「超越高雄+ 莊瑞雄」，力挺莊瑞雄投入屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）



林佳龍則表示，莊瑞雄認識了20年，是老朋友也是老戰友，莊瑞雄講義氣、重感情，2012年自己參選台中議員時，莊瑞雄常常去幫他站台，「講義氣、重感情對於當縣長的人，是必備的特質」。

林佳龍表示，莊瑞雄把民眾的事情當成自己的，他做事實在、不怕辛苦，是個堅持理想的人，在當交通部長時，莊瑞雄積極爭取屏東要有安全便捷的交通建設，希望未來可以給恆春半島鄉親兼顧觀光跟醫療的快速公路；同時，也爭取台灣高鐵到屏東，他經歷五任行政院長，每一位交通部長都被他質詢過。

林佳龍透露，莊瑞雄非常關心高鐵延伸到屏東的進度，基本上就是照三餐在追，就是要全力幫屏東，讓屏東可以大發展；他認為，屏東人可以有這樣的縣長，不怕辛苦、堅持前行、顧鄉親的好縣長，屏東縣長他推薦莊瑞雄。

林右昌則表示，莊瑞雄問政非常犀利，口才辯給，腦袋非常清楚靈活，有遠大願景，對國家發展跟屏東發展都了然於胸，是民進黨非常重要的人才，不論是未來基隆跟屏東合作，有很多可以互相幫忙的地方，相信他的願景，屏東可以超越高雄，未來可以成為超級屏東大縣，可以給屏東鄉親更好的生活品質。

至於林智堅則說，莊瑞雄擔任三屆立委，長時間在財政跟內政委員會爭取建設，更是評鑑的優秀立委，也是屏東好人才，屏東即將成立科學園區，高鐵也要延伸到屏東，接下來串連竹科南北合作，轉型的時刻，莊瑞雄要讓屏東大發展，因此致上最大的祝福。