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莊瑞雄參選屏東縣長喊超越高雄　「勇於面對艱困環境毫不屈服」

▲莊瑞雄召開「超越高雄+ 莊瑞雄」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄召開「超越高雄+ 莊瑞雄」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄22日宣布參選屏東縣長，他表示時任屏東縣長蘇貞昌曾經說過，「屏東人站尾包衰」，這句話深刻反映出屏東人的悲情命運，但是風水輪流轉，屏東有機會翻轉台灣尾變成台灣頭，更要高雄市長陳其邁「跑快一點」，不然屏東會很努力地從後面追上來。

莊瑞雄22日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「超越高雄+ 莊瑞雄」參選屏東縣長黨內初選記者會，包括嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蘇巧慧、王美惠、江永昌、吳玉琴、陳明文、陳亭妃、管碧玲、劉櫂豪、蔡易餘、羅致政、邱泰源等人都到場力挺。

莊瑞雄在發表參選演說時表示，曾經擔任屏東縣長的行政院長蘇貞昌曾經說過，「屏東人站尾包衰」，這句話深刻反映出屏東人的悲情命運，但是風水輪流轉，屏東人等到了、屏東人有機會了。

莊瑞雄指出，現在屏東出總統、出院長，屏東有機會翻轉台灣尾變成台灣頭，屏東人要有自信，並且大聲喊出「屏東超越屏東，屏東超越高雄，屏東超越屏東，屏東超越高雄」。

▲民進黨立委莊瑞雄宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）

莊瑞雄提及，高雄有台積電、有捷運、有高鐵，更有一個認真的陳其邁，很多人質疑「屏東憑什麼能超越高雄」，屏東三面環海得天獨厚，落山風淬煉出的屏東人，勇於面對艱困的環境毫不屈服，總統蔡英文如此，歷任縣長蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻也都是如此。

莊瑞雄也說，這次在東京奧運拿到首面銀牌的楊勇緯更是如此，這種永不服輸的屏東精神，就是屏東能夠超越自己、超越高雄的最大底氣。

莊瑞雄表示，歴經多年的爭取，在蔡英文及蘇貞昌的大力支持下，終於排除萬難，高鐵要延伸到屏東了，這也打通了屏東的任督二脈，蔡英文更是提出大南方聯盟，試圖扭轉重北輕南的產業結構，未來屏東會有更多的科技園區，更多產業進駐，會有更多的就業機會。

莊瑞雄認為，這種翻天復地的改變，給予屏東前所未有的機會，只要把握住這個前所未有的歷史企機，屏東一定能超越高雄，「我要告訴其邁市長，你要跑快點，我們會在後面努力追上」。

莊瑞雄受訪時表示，「超越高雄」是一種決心跟魄力，這幾年他在立法院不斷努力，還有蔡英文、蘇貞昌對屏東的大力支持，終於爭取到高鐵南延到屏東，並且擁有自己的科技園區，未來還會有更多的重大設施，這是一個屏東最好的機會。

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