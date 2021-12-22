蘇貞昌拿撞球桿　蘇巧慧送「光劍」：莊瑞雄接棒要有科技感

▲民進黨立委蘇巧慧出席「超越高雄+ 莊瑞雄」，力挺莊瑞雄投入屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨縣市長初選正式登場，立委莊瑞雄22日宣布參選屏東縣長，行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧也親自到場祝賀，並送上一把象徵力量的綠色「光劍」，希望在身為前縣長的蘇貞昌拿「撞球桿」之後，接棒的莊瑞雄，能更有科技感拿「光劍」。

蘇巧慧表示，今天是莊瑞雄重要的日子，6年多來自己受到莊瑞雄的照顧很多，指導也非常多，所以她一定要來獻上祝福。

蘇巧慧說，剛到立法院的時候很緊張，但有這麼多前輩，特別是她一直把自己當成屏東女兒，屏東哥哥跟姊姊對她很提攜很照顧，而莊瑞雄從質詢的點滴，到上政論節目該如何論述，從核心描述清楚，到繼續演繹，到觀眾都願意跟著你。

蘇巧慧表示，莊瑞雄甚至連衣服要怎麼穿，才會讓人印象深刻，氣色才會好，他從來都不會藏私，在立法院裡面也看到莊瑞雄對於屏東農業的支持，從地區漁會、漁港到漁權的照顧，很多案件他們都有合作，讓她學習非常多。

蘇巧慧說，今天看到這麼多委員到場，可見莊瑞雄在立法院有很好的人緣，這樣的專業跟關係，不管在未來擔任什麼位子，都是非常大的助力。她認為，莊瑞雄有衝勁、有專業，可以把大家聚在一起，想要給他送上祝福，希望能心想事成，為屏東帶來改變，有更好發展跟未來。

隨後，蘇巧慧也送上象徵進步力量的星際大戰綠色「光劍」。蘇巧慧表示，今年公投的過程中，蘇貞昌全台走訪72場說明會，而這72場中最著名的就是「撞球桿」，現在要有新時代的科技感，撞球桿是蘇貞昌，科技感就是接棒的莊瑞雄。

▲民進黨立委蘇巧慧出席「超越高雄+ 莊瑞雄」，力挺莊瑞雄投入屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）