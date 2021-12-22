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LIVE／開第一槍！　莊瑞雄宣布角逐屏東縣長

記者徐政璿／台北報導

屏東縣長潘孟安明年2任屆滿，民進黨立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄早已布局爭取黨內提名，無黨籍立委蘇震清直言絕不缺席，目前一共4人角逐。莊瑞雄今（22日）在台北宣布投入黨內屏東縣長初選，喊出「超越自己、超越高雄」。 

莊瑞雄今天邀黨內立委、縣市首長出席相挺，發表參選理念，他表示，選在台北市宣布，是因為屏東人都知道他要參選，現在要告訴全國民眾。 

他說，屏東是他的故鄉，長大後離鄉求學、工作，心中惦記的都是屏東，2014年下了一個重大決心返鄉打拚，告別服務多年的台北市，回到屏東投入立委補選；想讓故鄉更美、更好、更繁榮的堅持，因此選擇一條艱難的返鄉之路，但是能夠回到故鄉定居、陪伴年邁的家人、與鄉親並肩打拚，即使再艱辛，仍在所不惜。

莊瑞雄強調，參選屏東縣長，是尋求一個替屏東鄉親服務的機會，一個讓屏東更好、讓屏東超越高雄的機會，一個讓孩子在屏東看到未來的機會，他在立委任內積極推動屏東的發展與建設，為屏東爭取到交通建設、高鐵南延、科學園區等。

莊瑞雄說，歷任縣長已打下良好的基礎，競選主軸為「超越自己、超越高雄」，超越代表著不斷創新、不斷進步，也是一直堅持追求更好的精神，「超越高雄只是我們的第一步，未來莊瑞雄將延續老縣長蘇貞昌的衝勁，將台灣尾拚成台灣頭」；希望過去一直栽培他的屏東鄉親，能夠給他一個機會，大家一起努力讓屏東轉骨。

▲▼莊瑞雄宣布投入屏東縣長選舉。（圖／莊瑞雄提供）

▲莊瑞雄宣布投入屏東縣長選舉。（圖／莊瑞雄提供）

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