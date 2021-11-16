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考生注意！高中二次英聽＋學測報名今天截止　逾期不得參加考試

▲▼110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲今天為第二次英聽測驗跟學測最後報名日，圖為今年初學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第二次考試將在12月11日舉行，明年學科能力測驗則在1月21至23日舉行，英聽與學測主辦單位、大學入學考試中心提醒考生，今（16日）是最後一天報名，提醒考生不要錯過報名時間，而未在簡章規定期限內辦理報名及繳費者，等於未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心也提醒個別報名考生，目前繳費可以銀行臨櫃或匯款轉帳至今天下午3 時30分止，自動櫃員機(ATM)或網路ATM繳費，則到今天夜間12 時止。考生若發現與原報名資料不符或遺漏，高中英聽第二次考試請在報名時間內（最晚今天）自行補正，學測則是在12月9日前檢具相關證明文件向大考中心申請補正，逾期不予受理。

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▲▼110學年度大學學測第2天。（圖／大考中心提供）

▲今天是第二次英聽測驗跟學測最後報名日，圖為今年初學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

此外，根據大學甄選委員會日前（11/5）公告111學年度繁星推薦與個人申請招生簡章，明年繁星推薦招生計有67所大學校院、1807個學系（組）參加，明年招生名額1萬6178個，比去年略增67個，明年申請入學招生則有68所大學院校、2195個學系（組）參加，招生名額5萬5810個，較去年增加269個，兩管道合計招生近7.2萬個，創近4年新高，其中台大在繁推與個申分別增加14個、109個。

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