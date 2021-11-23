建中生在校成績40%！他憂上不了台大...前輩揭關鍵：有機會

▲一名建中高三生擔憂申請不了台大電機系。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者黃靜芸／綜合報導

一年一度的大學學測只剩五十幾天，隨著日子接近，考生情緒也越來越緊張，由於明年學測又是採取新制度，考科和採計成績的方式也與先前都不同，讓不少學生相當擔憂。一名建中生就發文詢問，是該上特殊班（資優班）或是參加奧林匹克比賽？才能拼上第一志願。

一名就讀建中的高三生在PTT SENIORHIGH板以「台大電機在校差該指考嗎」為題發文，表示他心中的目標是台大電機，但聽說這科系很看在校成績，他在校成績又只有前40%，擔心無法順利申請上，因此向網友詢問，「我是不是該直接準備分科測驗？」他還詢問若是上特殊班（資優班）或是參加奧林匹克比賽是否可以補回來一點？

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貼文一出，不少前輩紛紛建議，「我覺得你校排雖然沒有很突出，但應該也沒有到完全沒辦法挽回的地步，認真準備二階的筆試應該還是有機會正取」、「這個條件應該沒什麼需要擔心吧」、「不必自己嚇自己，不要自己先篩掉自己，都去試試」、「建中40%還是穩穩在全台前0.5%吧」、「40%還是有機會吧」、「就用指考標準來讀學測吧，台大二階比指考還難一點」、「中一中在校20%，高三上有過物奧初選，最後學測正取，給你參考」。

事實上，在111學年度的新制度將學測分為2階段，而這名網友提到的台大電機在第一階段採計英文、數學A及自然科，而第二階段為書面審查資料，包括學習歷程檔案、在校表現及成績等，還有物理及數學筆試。

此外，7月的「指定科目考試」則改名為「分科考試」，相較前幾年不同的是，今年還會採計學測成績，所以學測成績也不能低於水準才有機會上好大學。