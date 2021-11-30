放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

▲有網友放棄台大改唸警大！話題引發鄉民熱議。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

進台大就保證前途一片光明，就業沒煩惱嗎？近日有一位網友就分享，自己認識的學長雖錄取台大中文系，不料卻放棄改讀警察大學，讓他不解詢問眾人，「分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後不會後悔嗎？」

有一名網友在批踢踢八卦板發文表示，自己先前去補習班上課，認識一名學長，對方學測分數申請台大中文系錄取後，居然放棄跑去讀警大，「放棄台大文組去讀警大不可惜嗎？分數可以上台大中文系卻念警大，未來不會後悔嗎？」於是納悶詢問眾人，「讀警大真的比台大文組好？有八卦嗎？」

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▲警察大學校運會。（示意圖非當事人／內政部提供）

貼文曝光後，立刻引起許多過來人紛紛回應，「與其中文出來拚國考，警大直接勝利啊」、「警大出來當官」、「賺爛了」、「早點認清，的確警大不錯」、「沒錢念文組真的是豪賭」、「警大強多了」、「沒有被台大名騙，滿聰明的」、「讀完警大再深造，前途無量啊」。

也有不少網友從出社會找工作方面發表看法，「警大畢業月薪5至8萬，台大中文畢業考上國考，薪水也沒超過這數字」、「當然是警大好，台大中文的薪水未必比高中畢業出去高」、「警大很穩定！幾乎有工作保證」、「警大出路比較穩，語文系除非要走學術或教職不然不實用」、「警大只要不要被退學，一畢業就是公務員」、「台大中文出來領得比學店電資還少」、「現實考量讀警大是對的」、「警大錢超多」。

▼有網友放棄台大改唸警大！話題引發鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）