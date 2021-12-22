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墾丁龍磐公園迎2022元旦曙光　交通管制圖出爐

▲墾丁龍磐公園迎2022元旦曙光，恆春警方將進行交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾丁龍磐公園迎2022元旦曙光，恆春警方將進行交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應元旦墾丁國家公園東面的龍磐草原迎曙光的人車潮，自2022年元旦凌晨0時至早上9時，恆春警方在台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制，除當地居民持身分證可以進出外，管制一般遊客車輛（含汽、機車）進入，籲請民眾注意。

▲墾丁龍磐公園迎2022元旦曙光，恆春警方將進行交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾丁龍磐公園迎2022元旦曙光，恆春警方將進行交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春警方說，除管制一般遊客車輛外，墾管處在鵝鑾鼻公園停車場、滿州界碑停車場)2處設置接駁站，自元旦凌晨3時30分起，視遊客量適時發車接駁開往龍磐草原；另針對轄區易壅塞之台26線車城、恆春、南灣、墾丁地區等路段，秉持分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等4項作為來疏導本次元旦迎曙光之假期車流。

▲墾丁龍磐公園迎2022元旦曙光，恆春警方將進行交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另迎接2022元旦連假，恆春警方於轄區易壅塞之台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，規劃綿密警力並部署紐澤西護欄及交通錐，依車流狀況彈性運用號誌長綠、減少號誌時相、管制停車及採用替代道路等措施加強疏導。

墾丁大街車輛單向管制措施(單行道)，2021年12月31日18時至隔日01時、2022年1月1至2日，每日18時至22時管制南下車輛從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心左轉大灣路左轉接台26線北上。

同時協調交通部公路總局楓港工務段、墾丁國家公園管理處提供硬體設備支援，於台26線及替代道路沿線設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線

恆春警方呼籲，民眾旅遊活動結束後，應小心駕駛，切勿喝酒開車、超速及疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強執法，確保交通安全。
 

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