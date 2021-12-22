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北京冬奧首證實「網路免翻牆」　外媒搶問：能否直接連Google

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲張家口山地新聞中心。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／崇禮太舞報導

2022年北京冬奧會倒數計時，大陸官方難得開放60多名中外媒體採訪位於核心比賽會場。《東森新媒體ETtoday》也受邀採訪有雪如意之稱的國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心等場館。當中外媒體前往張家口山地新聞中心，不少外媒十分關心網路使用的問題。冬奧組委會相關負責人也對外證實，冬奧比賽期間僅限於媒體採訪所有網域暢通。不少記者再次確認「是否還需要翻牆？」，得到答案是「不需要，上網沒問題！」

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲中外媒體冬奧採訪團受邀名額少。（圖／記者任以芳攝）

中外媒體冬奧採訪團由大陸國務院新聞辦、河北省新聞辦、張家口市新聞辦聯合組織。據了解，由於在大陸駐點外媒著多，這次名單人數十分稀少，最後只有60多家媒體受邀。其中，美聯社、紐約時報、彭博、法新社等主流外媒；日本媒體名額最多，有七家受邀。港澳台部分有東森新媒體ETtoday、中時、Tvbs、鳳凰衛視、南華早報等少數幾家媒體，這次邀請主要針對境外媒體採訪，外加少數幾家大陸官方媒體。

這次中外媒體團採訪時間是12月20日到22日，主要走訪冬奧比賽最主要會場。當中外媒體抵達張家口山地新聞中心，軟硬設備齊全，但許多外國記者最關心問題，「網路如何使用？以及還需要翻牆？」

山地新聞中心主任費依冰面對媒體詢問，他大方証實，冬奧比賽期間，只要有註冊成功的媒體記者，之後都拿到一張媒體證，上面有帳號密碼，輸入後網路使用暢行無阻。假設需要更快的網路傳輸，可以接洽冬奧組委會購買相關網卡設備。不少記者也再次確認「真的不需要翻牆？」、「可以使用GOOGLE？」，得到答案是沒問題。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲首次在中外媒體前曝光的國家跳台滑雪中心。（圖／記者任以芳攝）

當然，這次採訪重點還是冬奧核心比賽場館，首次媒體前曝光的國家跳台滑雪中心。大陸官方罕見開放媒體近距離貼近大跳台拍攝採訪，由於大跳台高度落差有135米，許多攝影記者冒險貼近大跳台搶拍最佳鏡頭。

另外，冬奧國家越野滑雪中心也是首次在中外媒體前曝光，由於場館還在最後準備，採訪沿路都能看見人造雪機不斷運作。當記者團抵達每一個採訪現場，大家最關心問題還是跟環保相關。

《東森新媒體ETtoday》記者觀察中外媒體最常問前三問題，「人造雪是否對環境造成影響？」、「這次冬奧場館建設使用哪些環保綠能？」、「東奧防疫標準以及何時確認觀眾能買票觀看比賽？」大部分中外媒還是最關心環境破壞和防疫等相關問題。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲對於中外媒體提問，大陸官方回答態度開放。（圖／記者 任以芳攝）

大陸官方面對中外媒體提問，完全採取開放態度，幾乎有問必答。除了觀眾席開放比例還有何時售票部分，須由相關政府單位決定。談到環保方面，也再三強調採取人造雪的部分採取環保科技方式運作，比賽場地盡可能因地制宜，降低人為破壞，所有問題都由負責的專家解答，沒有任何迴避。

據了解，明年1月4日張家口冬奧比賽會場將進行「閉環管理」，所有各國比賽選手、冬奧工作人員、媒體採訪人員必須集中管理防疫。至於是否開放觀眾入席？大陸官方最晚可能到明年一月中前後才會有答案。

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