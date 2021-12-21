快訊／莊瑞雄明宣布參選屏東縣長　誓言延續蘇貞昌衝勁「超越高雄」

▲民進黨立委莊瑞雄22日將召開記者會宣布參選屏東縣長。（圖／莊瑞雄提供）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。對此，莊瑞雄22日將親自召開記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，誓言超越時任縣長蘇貞昌「超越高雄」。

根據莊瑞雄辦公室規劃，莊瑞雄22日上午10時將在台大醫院國際會議中心舉行「超越高雄，莊瑞雄」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，屆時將邀請黨內立委及縣市首長出席相挺，並在記者會上發表參選理念及施政願景。

莊瑞雄表示，參選屏東縣長，是在尋求一個替屏東鄉親服務的機會，一個讓屏東更好、讓屏東超越高雄的機會；一個讓孩子在屏東看到未來的機會，他在立法委員任內積極推動屏東的發展與建設，為屏東爭取到交通建設、高鐵南延、科學園區等。

莊瑞雄說明，屏東是他的故鄉，長大後離鄉求學、工作，心中惦記的都是屏東，2014年下了一個重大決心返鄉打拚，告別服務多年的台北市，回到屏東投入立委補選。

莊瑞雄強調，他想讓故鄉更美、更好、更繁榮的堅持，因此選擇了一條艱難的返鄉之路，但是能夠回到故鄉定居、陪伴年邁的家人、與鄉親並肩打拚，即使再艱辛，仍在所不惜。

莊瑞雄本次參選記者會的主軸為「超越高雄」，超越代表著不斷創新、不斷進步，也是一直堅持追求更好的精神，「超越高雄只是我們的第一步，未來莊瑞雄將延續老縣長蘇貞昌的衝勁，將台灣尾拚成台灣頭」。

莊瑞雄也說，希望過去一植栽培他的屏東鄉親，能夠給自己一個機會，大家一起努力讓屏東轉骨，「超越自己、超越高雄」。