何時宣布參選屏東縣長？　周春米：按部就班「未來會找適當時機」

▲民進黨立委周春米舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」農產銷售活動。（圖／周春米辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄22日將宣布參選屏東縣長，有意爭取黨內提名的民進黨立委周春米表示，參選人出來宣布參選可受公評，自己未來會找適當時機，跟民眾報告目前為止努力的成績，希望屆時得到大家的鼓勵。

民進黨立委周春米、吳秉叡、許智傑、張宏陸、吳琪銘等人22日上午在立法院舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」農產銷售活動，並邀請立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲等人出席。令人矚目的是，鍾佳濱、莊瑞雄也到場共襄盛舉，形成有意角逐屏東縣長的3人罕見同台。

民進黨團總召柯建銘打趣地說，周春米在立法院的人緣真的很好，「不用動員就有這麼多同仁一起出席參與」，瞬間引來現場歡笑聲不斷。

周春米指出，蓮霧是在17世紀由荷蘭人引進台灣，主要在高屏一代栽種，屏東可以說是台灣蓮霧的故鄉，屏東出產的蓮霧包括耳熟能詳的黑金剛、黑珍珠等，也多次得到神農獎的肯定。

周春米也說，位處熱帶的屏東，被戲稱永遠比其他地方「多一度」，從永遠「多一度」的屏東產地直送，在北台灣略有寒意的冬日分享火紅的蓮霧，並用蓮霧做成聖誕樹，希望能夠為立院帶來佳節氣息。

▲民進黨團總召柯建銘（左）、民進黨立委周春米（右）。（圖／周春米辦公室提供）



被問及莊瑞雄22日將宣布參選一事，周春米表示，參選人出來宣布參選可受公評，自己會按部就班，而今天的任務要跟大家推薦屏東蓮霧，未來她也會找適當的時機，跟民眾報告目前為止努力的成績，希望屆時得到大家的鼓勵。

鍾佳濱表示，今天是挺農民、挺屏東，而行銷屏東要靠合作，「不是台上台下互別苗頭」，初選競爭是一定有的，但希望是良性競爭，讓選民挑出最好的人選。

莊瑞雄則認為，大家都是立法院的同事，而且推薦地方農特產品是好事，只要是任何人舉辦他都會來，所以不至於會尷尬，而且大家都為黨內初選努力那麼久，彼此分進合擊、公平競爭。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

根據莊瑞雄辦公室規劃，莊瑞雄22日上午10時將在台大醫院國際會議中心舉行「超越高雄，莊瑞雄」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，屆時將邀請黨內立委及縣市首長出席相挺，並在記者會上發表參選理念及施政願景。