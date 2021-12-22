　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首批春節專案118人返家隔離　侯友宜宣布29區啟動「平寧計畫」

▲▼侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜出席新北市政會議。（資料照／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎變異株Omicron來勢洶洶，新北市長侯友宜22日在市政會議中表示，春節專案首批「7+7」方案已有118人返家居檢，接下來兩個月是高峰期，人數會越來越多，因此29區的區長要啟動「平寧計畫」，成立跨單位小組落實居檢者及同住家人的關懷追蹤、查訪。

針對全球疫情概況，衛生局長陳潤秋說明，截至12/18全球累計至少89國出現Omicron變異株病例。英國每日新增案例全球最多，倫敦宣布進入「重大事件狀態」，並取消新年大型慶祝活動；德國將英國列為高風險變種病毒區，不論有無接種疫苗入境德國都要隔離14天；美國Omicron已成為主流變異株，佔上週新增確診病例73%；南韓的疫情也持續上升，連續兩日新增個案都超過5千例，重症病患均超過1千例，12/18日起私人聚會限4人，各級學校恢復遠距教學。

侯友宜表示，Omicron變異株在全球蔓延，已經有89國出現病例，尤其鄰近的南韓、新加坡都有案例，面對國人返鄉過節，春節專案會是非常大的考驗。

侯友宜指出，上次Delta入侵台灣就是因為出現了陰轉陽個案，政府訂定7+7專案能否擋得住病毒，地方壓力非常大，加上日前桃園防疫旅館發生環境污染事件，新北在防疫旅館的管理上，一定要落實「紅、黃、綠」區的管理SOP，此外，前7天在防疫旅館篩檢陰性，並不代表回家自主管理仍是陰性，因此民政局在居家檢疫的關懷及追蹤查訪上非常重要，若有人返家後自主管理沒有做到位，陰轉陽感染出去就不得了。

侯友宜表示，目前新北市有118人進入社區居家檢疫，從現在到明年元月底是高峰期，人數會越來越多，因此29區的區長要啟動「平寧計畫」，區長一定要很清楚社區居檢者的關懷追蹤、查訪、視訊確認居檢環境、同住家人狀況等，這才是最關鍵。

ET快訊
王力宏歌詞被揪「藏頭詩告白」劉亦菲！　深情5字抓包
張惠妹遭指王力宏「電影院緋聞女友」　經紀人回應了！
女友花雕雞麵下藥一刀喀擦　男「生殖器剩1.5公分」
王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜「很大聲」彈鋼琴練指功擾
按摩師性侵OL「不想妳在誰手上？」　隔天下跪
李靚蕾佈局忍6年！　翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

莊瑞雄：指定從來不是屏東傳統　「相信潘孟安也是如此」

民進黨強過預算逕付二讀惹議　蘇貞昌反擊：國民黨要亂到什麼時候？

六都變「九都」？　蔡正元酸：通通升成「省」叫起來不是更爽？

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

外媒爆國軍遭滲透「總統特勤單位也淪陷」　邱國正：無涉及機密

首批春節專案118人返家隔離　侯友宜宣布29區啟動「平寧計畫」

LIVE／開第一槍！　莊瑞雄宣布角逐屏東縣長

趙少康澄清「從沒指控侯友宜是戰犯」　喊話藍軍別受民進黨側翼挑撥

潛艦國造驚爆弊案　邱國正坦承「小卡關」：有人無所不用其極阻撓

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

莊瑞雄：指定從來不是屏東傳統　「相信潘孟安也是如此」

民進黨強過預算逕付二讀惹議　蘇貞昌反擊：國民黨要亂到什麼時候？

六都變「九都」？　蔡正元酸：通通升成「省」叫起來不是更爽？

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

外媒爆國軍遭滲透「總統特勤單位也淪陷」　邱國正：無涉及機密

首批春節專案118人返家隔離　侯友宜宣布29區啟動「平寧計畫」

LIVE／開第一槍！　莊瑞雄宣布角逐屏東縣長

趙少康澄清「從沒指控侯友宜是戰犯」　喊話藍軍別受民進黨側翼挑撥

潛艦國造驚爆弊案　邱國正坦承「小卡關」：有人無所不用其極阻撓

高檢署創設文化藝廊　推展更生人作品鼓勵創作

「台灣養豬可用瘦肉精」又流傳！　陳吉仲發怒：一定查辦到底

陸劇狼殿下、蘭陵王編劇竟是台灣記者？為新作走訪北中南找真相

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

限時5天！超商「3大咖啡飲品」買1送1爽喝　加碼第2件10元

自爆外遇邱主任「未公開內幕」！童仲彥談王力宏性成癮：我過來人

曾因一首歌點閱百萬爆紅　工地哥曝《聲林3》淘汰心聲

星宇航空翻玩機身元素　聯手JIUJIU再推超潮航空口罩

莊瑞雄：指定從來不是屏東傳統　「相信潘孟安也是如此」

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

綠營新人舉牌抗議　藍營酸爆蹭聲量

兒被騙15萬　柯文哲：須源頭管理

劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提量身定做的人

韓國瑜推寫真書救藍營？將宣布下一步動向

林俊憲稱侯友宜「最準風向標」：不幫顏寬恒站台是看出了什麼？

「柯家七代都在新竹」　柯建銘：縣市合併升格是歷史責任

新竹升格林智堅可當16年市長　凌濤爆內幕

柯文哲談林智堅：不要鬼扯了啦！

更多熱門

相關新聞

趙少康澄清「從沒指控侯友宜是戰犯」　喊話藍軍別受民進黨側翼挑撥

趙少康澄清「從沒指控侯友宜是戰犯」　喊話藍軍別受民進黨側翼挑撥

國民黨在四大公投議題全軍覆沒，中廣董事長趙少康要大家別找戰犯，但卻被前黨員、名嘴李正皓抨擊玩兩面手法，寫文章批評新北市長侯友宜。對此，趙少康透過臉書強調，「侯友宜不是戰犯！我們絲毫不受民進黨側翼的挑撥」。

林俊憲稱侯友宜「最準風向標」：不幫顏寬恒站台是看出了什麼？

林俊憲稱侯友宜「最準風向標」：不幫顏寬恒站台是看出了什麼？

侯友宜直攻2024？　陳水扁：民進黨保住執政7縣市就是100分

侯友宜直攻2024？　陳水扁：民進黨保住執政7縣市就是100分

廂型車變身採檢車　花蓮慈院巧思設計不到2萬

廂型車變身採檢車　花蓮慈院巧思設計不到2萬

「千字文」影響國民黨公投選情？　侯友宜：努力團結往前走

「千字文」影響國民黨公投選情？　侯友宜：努力團結往前走

關鍵字：

新北市春節專案防疫平寧計畫侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

快訊／李靚蕾又說話了！　突點名「陳建州、范瑋琪」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面