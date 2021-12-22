首批春節專案118人返家隔離　侯友宜宣布29區啟動「平寧計畫」

▲侯友宜出席新北市政會議。（資料照／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎變異株Omicron來勢洶洶，新北市長侯友宜22日在市政會議中表示，春節專案首批「7+7」方案已有118人返家居檢，接下來兩個月是高峰期，人數會越來越多，因此29區的區長要啟動「平寧計畫」，成立跨單位小組落實居檢者及同住家人的關懷追蹤、查訪。

針對全球疫情概況，衛生局長陳潤秋說明，截至12/18全球累計至少89國出現Omicron變異株病例。英國每日新增案例全球最多，倫敦宣布進入「重大事件狀態」，並取消新年大型慶祝活動；德國將英國列為高風險變種病毒區，不論有無接種疫苗入境德國都要隔離14天；美國Omicron已成為主流變異株，佔上週新增確診病例73%；南韓的疫情也持續上升，連續兩日新增個案都超過5千例，重症病患均超過1千例，12/18日起私人聚會限4人，各級學校恢復遠距教學。

侯友宜表示，Omicron變異株在全球蔓延，已經有89國出現病例，尤其鄰近的南韓、新加坡都有案例，面對國人返鄉過節，春節專案會是非常大的考驗。

侯友宜指出，上次Delta入侵台灣就是因為出現了陰轉陽個案，政府訂定7+7專案能否擋得住病毒，地方壓力非常大，加上日前桃園防疫旅館發生環境污染事件，新北在防疫旅館的管理上，一定要落實「紅、黃、綠」區的管理SOP，此外，前7天在防疫旅館篩檢陰性，並不代表回家自主管理仍是陰性，因此民政局在居家檢疫的關懷及追蹤查訪上非常重要，若有人返家後自主管理沒有做到位，陰轉陽感染出去就不得了。

侯友宜表示，目前新北市有118人進入社區居家檢疫，從現在到明年元月底是高峰期，人數會越來越多，因此29區的區長要啟動「平寧計畫」，區長一定要很清楚社區居檢者的關懷追蹤、查訪、視訊確認居檢環境、同住家人狀況等，這才是最關鍵。