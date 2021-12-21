廂車變身採檢車！因應春節返鄉人潮　花蓮慈院巧思設計不到2萬

▲因應春節國外返鄉人潮，花蓮慈濟醫院改良九人座廂型車，發明「行動防疫採檢車」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應春節國外返鄉人潮，花蓮慈濟醫院承擔防疫旅館採檢作業，花費不到一週時間，改良九人座廂型車，發明「行動防疫採檢車」，並在20日第一次出動至三家防疫旅館，為隔離期滿的鄉親，執行採檢。

▲▼花蓮慈院日前第一次出動行動防疫採檢車至三家防疫旅館，為隔離期滿的鄉親，執行採檢。

外貌看似普通的九人座廂型車，拉開車門，瞬間搖身一邊成為「行動防疫採檢車」。透明壓克力面板，上下四周緊實密封，採檢手套、酒精、採檢棒出入口、擴音器等等設備一應俱全。感染管理控制室組長江惠莉表示，負責採檢的醫護團隊，在車內隔著密封的壓克力板，就能為民眾採檢，並以車內循環的方式，完全阻隔內與外，且檢體棒出入口特別設計雙層膜，確保內外不相通，阻隔暴露的機會。

感染管理控制室主任黃妙慧指出，花東的地形較為狹長，防疫旅館相距的位置都滿遠的，所以希望最短時間之內，可以做最大限度的採檢，而行動防疫採檢車的設計，可以避免在不同的防疫旅館間，採檢人員與器械的上、下車頻繁搬動外，採檢完了，採檢車就可以離開，不僅縮短作業時間，同時，也可以保障負責開採檢車的司機、護理師以及醫師，不會去直接觸碰到採檢者的環境，讓整個過程是順暢又安全。

▲在車內隔著密封的壓克力板為民眾採檢，以車內循環的方式，完全阻隔內與外，且檢體棒出入口特別設計雙層膜，阻隔暴露的機會。

機動性高又安全的防疫採檢車，團隊在短短一週就製作完成，改良九人座廂型車的總花費不到兩萬元，負責團隊設計實體化的工務室高專曾繁介說，選擇九人座廂型車是因為空間大小適合容納採檢團隊，也沿襲之前採檢隔板的做法，以塑膠材料、壓克力板來做隔離，車內外也裝上麥克風與喇叭，方便溝通，改裝材料都很容易取得，各家醫院都有能力可以製作採檢車。

醫務秘書李毅表示，行動防疫採檢車不僅移動方便，採檢的醫護團隊也不用一直更換防護裝備，不僅讓採檢作業更快速，還能減少接觸、保護醫護團隊，讓他們更放心，若是過年期間遇到大量採檢，對民眾及防疫旅館其實是很便利又快速。

