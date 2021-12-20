12月有颱風不稀奇！平均有14％颱風在11到12月才生成

▲12月生成的雷伊颱風強度一度達到強颱，圖為19日衛星雲圖。（圖／中央氣象局提供）



生活中心／台北報導

今年第22號中度颱風雷伊今凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1260公里海面上，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來3天出現易下雨天氣。但都已經到年底了，仍接連有颱風生成，是否氣候異常？中央氣象局統計，其實有14%的颱風是在11到12月才生成，每年12月平均有1.2個颱風形成。

氣象局統計，西北太平洋每年平均有25.67個颱風生成，颱風主要生成季節在7月至10月，佔全年颱風生成總數的69%，但其實也有14%的颱風是在11到12月才生成。過去30年平均資料，每年10月平均有3.73個颱風生成、11月2.4個、12月也有1.2個；全年最少颱風生成的月份其實是在每年2月只有0.1個。

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至於侵台颱風部分，最常有颱風侵台的月份是8月，平均每年有1.03個颱風侵台，其次為7月和9月，都是在颱風生成旺季。12月平均僅有0.03個颱風侵台，過去歷史上唯一在12月侵台的颱風是2004年的南馬都颱風，強風豪雨造成2死2失蹤災情。

根據氣象局歷史數據，西北太平洋每年平均有25.67個颱風生成，今年到目前為止僅22個颱風生成，略少於平均。歷年颱風最多的年份為1964年，共有37個颱風生成；最少的1年則為2010年，只有14個颱風。

此外，根據統計，歷年來侵台颱風最多的1年為2001年，有7個颱風侵台；最少為1964年，當年無颱風侵台。今年到目前為止則僅有1個颱風侵台，是今年9月從台灣東部海域從南至北掃過台灣的強颱璨樹。