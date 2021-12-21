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今「冬至」全台雨最大　聖誕節急凍！寒流恐襲最低溫時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖可見，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）是24節氣的「冬至」，周六聖誕節急凍！中央氣象局預報員官欣平表示，今各地雨勢較明顯，有短暫陣雨。氣象專家吳德榮提醒，周六強冷空氣南下，周日、下周一氣溫降至最低，各國模式最新模擬皆為入冬最強一波，並跨過「強烈大陸冷氣團」門檻，美日模式甚至達「寒流」強度。

官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周三南方雲系影響，今天氣較差，各地有局部較大雨勢發生機率，降雨屬一陣一陣、不是一直下；今晨各地低溫16至20度，白天各地偏涼，北部高溫約20、21度，中部22度，花蓮、台東24度，南部26、27度。

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官欣平說，周三降雨較今緩一些，北部、東北部有短暫雨，其他地區降雨更局部；周四、周五水氣比今、周三更少，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，但空檔更多，各地高溫略回升1、2度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平提醒，周五深夜、周六白天起氣溫一路往下降，冷空氣強度目前預報是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，比前幾波更冷，影響到下周一，預估中部以北、東北部周日、下周一清晨11至13度，甚至有些區域接近10度，其他地區14、15度，至於冷空氣強度會不會調更強，持續觀察中。

官欣平表示，因周末有些水氣在，全台3000公尺以上高山有些降雪機率，由於北台氣溫更低，北部、東北部2000公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今原「雷伊」颱風殘餘的水氣為各地帶來降雨，局部地區有較大雨勢，應注意！周三水氣東移，北部、東半部仍有局部雨，北台濕涼，其他地區天氣好轉；周四北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；周五白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，周五晚東北季風漸增強，北台轉雨；周六強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；周日、下周一氣溫降至最低，而這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬皆為入冬以來最強的一波，並跨過強烈大陸冷氣團（台北市氣象局測站≦12度）門檻，美（GFS）、日（JMA）模式甚至於達「寒流」（台北市氣象局測站≦10度)的強度，不過，終究是6、7天後的模擬，各國模式會如何調整？仍不確定，應繼續觀察。

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