豪雨夜襲10縣市！入冬最猛「發紫冷氣團」冰凍全台　暴跌溫4天迎雪

▲入冬最猛冷氣團來襲！ 全台降溫4天。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局升級發布10縣市「豪雨特報」，簡任技正伍婉華表示，受雷伊颱風減弱的低氣壓水氣影響，一波一波降雨移入台灣，各地都有下雨，主要雲帶將向東移動，各地降雨緩和，中南部平地、馬祖金門停雨，北部、東北部有短暫降雨、花東地區中南部山區和澎湖有零星短暫降雨。預估23、24日（周四、五）是未來一周最緩和的時間，今年入冬最強的冷空氣將於25日（周六）聖誕節到來，越晚越冷，這波冷氣團將盤據影響到28日（下周二）天氣變化快、又濕又冷。

氣象局21日深夜11時許持續發布「豪雨特報」，受南方雲系北移影響，今日（22日）台中市山區有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、蘭嶼、綠島地區及竹苗中投、嘉義、高雄、花蓮山區有局部大雨發生機率。

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大雨特報警戒區域：基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市。

豪雨特報警戒區域：台中市

▼升級豪雨特報！11縣市防雨襲。（圖／中央氣象局）



▼雲霄飛車式暴跌溫度！周末迎最強冷氣團。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，22日仍受南方雲系影響，不過整體降雨情形減緩，北台灣仍有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區降雨機率偏低，主要轉為多雲的天氣。各地夜晚清晨低溫預估17到19度，白天高溫中部以北及東北部為20到23度，其他地區大多落在24至27度左右，溫度較為回暖。

氣象局指出，25日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，26日至28日清晨受冷氣團影響，溫度從25日開始持續下降到27日清晨，全台天氣明顯轉冷；北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。25日晚至26日這段期間水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

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