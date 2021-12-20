　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝

▲強烈寒流襲台，民眾穿厚重大衣外出。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象局表示，週末將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

受到「雷伊」颱風南方雲系北移影響，今（20日）各地水氣較多。中央氣象局表示，明（(21日）仍受南方雲系北移影響，降雨會比今天明顯，整天感受有涼意，而到了周六（25日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、下周一（26日、27日）北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷，各地高山地區有下雪的機會。

氣象局指出，明天受南方雲系北移影響，降雨會比今天明顯，各地皆有短暫陣雨，並且容易出現局部較大雨勢，外出活動請攜帶雨具備用；氣溫方面，由於雲量偏多，日夜溫差不大，預測夜晚至清晨各地低溫17到20度之間，白天高溫大多落在21至24度左右，整天感受有涼意，提醒民眾適時添加衣物注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲週末冷氣團來襲合歡山也有機會出現降雪。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲週末冷氣團來襲，各地高山地區有下雪的機會。（圖／翻攝自中央氣象局）

到了周三（22日）南方雲系持續影響，各地仍是雲多且容易下雨的天氣，不過相較於周二逐漸趨緩，慢慢轉變成以迎風面北部及東半部降雨為主，中南部則雨區縮小到僅剩山區。另外，周四、周五（23日、24日）台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局提醒，周六（25日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、下周一（26日、27日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷；北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲；周六、下周日這段期間，水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

天氣風險公司總經理彭啟明20日表示，預計周末將有一波強冷高壓南下，周六到下周日逐漸降溫，最低溫點可能落在下周一、二。該波冷空氣強度可能為入冬以來最強，空曠地區有機會下探10度以下，預計台北市標準測站低溫也有機會到10至12度間，各地也會顯著的降溫，會冷得相當有感。

▲颱風雷伊20日20時的中心位置在北緯18.8度，東經 112.2 度，以每小時20公里速度，向東北進行。（圖／氣象局）

▲颱風雷伊20日20時的中心位置在北緯18.8度，東經 112.2 度，以每小時20公里速度，向東北進行。（圖／氣象局）

至於第22號颱風雷伊，氣象局透露，該颱風在20日下午2時減弱為輕度颱風，中心位於鵝鑾鼻西南西方1080公里的海面上，往北北東轉東北朝廣東及東沙島海面前進，強度正在減弱中，在周三以前其外圍及殘留水氣將讓台灣各地容易下雨。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」　辣妻回應了
晚上睡覺好冷！醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖
女星逆風挺王力宏　「藝術家都花心」被罵爆
快訊／耶誕前血洗！美國三大指數開盤均跌！道瓊下殺459點
王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」
冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝
5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！老闆娘拒退款　她：陶土狗要7000？

明天迎冬至！專家曝「開運8招」錯過等明年　吃2食物旺財、增智慧

【英語多益通】政策「生效」英文怎麼說

重讀蕾神千字文！他揪1段「給王力宏的祝福」嘆：早給足了台階

別只是吃湯圓！冬至8招開運法曝　命理師：財運、桃花旺到明年

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

看電影遲到被分手！她氣男友沒體諒：我還要洗澡化妝挑衣服

當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　躲在28萬粉專！超扯黑歷史全被挖

蕾神狠錘王力宏！鄉民獲「6大啟示」警惕1點爆共鳴：愛玩就別結

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

颱風冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！老闆娘拒退款　她：陶土狗要7000？

明天迎冬至！專家曝「開運8招」錯過等明年　吃2食物旺財、增智慧

【英語多益通】政策「生效」英文怎麼說

重讀蕾神千字文！他揪1段「給王力宏的祝福」嘆：早給足了台階

別只是吃湯圓！冬至8招開運法曝　命理師：財運、桃花旺到明年

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

看電影遲到被分手！她氣男友沒體諒：我還要洗澡化妝挑衣服

當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　躲在28萬粉專！超扯黑歷史全被挖

蕾神狠錘王力宏！鄉民獲「6大啟示」警惕1點爆共鳴：愛玩就別結

皮膚科醫師都照做的7大「抗老保養守則」　洗澡時間竟也有差！

公投開票》沈政男／公投民調空氣票多　藍營還大有可為

公投開票》陳方隅／國民黨讓人搖頭　民進黨也有大把問題在等

特稿／王力宏、李靚蕾的暗黑童話：尊重是基本，很多人卻做不到

蕾神效應！陸網狂酸下一對明星夫妻　被詛咒「坐等離婚」辣妻回應了

SYM「JET X 125」日本搶先台灣開賣　龍骨設計實現出色操控性

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

快訊／耶誕前血洗！美國三大指數開盤均跌！道瓊下殺459點

女星搶穿「螢光綠裙」成大型撞衫現場　木村光希「膚色太黑」慘敗！

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

生活熱門新聞

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

大家都信裸照是Yumi？鄉民揪「1反應」露餡

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

王力宏道歉文「2字」網炸了：看了就噁心

哥大校友出面背書李靚蕾學歷　爆王力宏放假消息

重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階

明天就是冬至　6大禁忌一次看

命理師示警：冬至「這4星座」身體會變差！

她點名「音樂才子最後希望」：別連你也塌

第二波熊好券今開放　最多中1500元

王力宏私訊李靚蕾！2英文單字學到了　醫：會考

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

更多熱門

相關新聞

週末冷氣團來襲低溫10度　山區降雪機率一次看

週末冷氣團來襲低溫10度　山區降雪機率一次看

根據中央氣象局今天（12/20）11時最新資訊，氣象局修正預報單，將週末（12/25）聖誕節當天大陸冷氣團來襲新增為「或強烈大陸冷氣團南下」，下週日（12/26）持續受強冷空氣影響，迎風面北部、東北部2000公尺以上高山包括雪山、合歡山、甚至太平山都有些許機會迎來降雪。

專家估週末冷空氣挑戰入冬最強　局部地區探10度

專家估週末冷空氣挑戰入冬最強　局部地區探10度

12月有颱風不稀奇！平均有14％颱風在11到12月才生成

12月有颱風不稀奇！平均有14％颱風在11到12月才生成

雷伊狂掃菲律賓「已208人喪命」

雷伊狂掃菲律賓「已208人喪命」

入冬最強冷空氣週末來襲　低溫11度時間曝

入冬最強冷空氣週末來襲　低溫11度時間曝

關鍵字：

颱風氣象冷空氣冷氣團雷伊氣象局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面