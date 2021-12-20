颱風冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝

▲氣象局表示，週末將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

受到「雷伊」颱風南方雲系北移影響，今（20日）各地水氣較多。中央氣象局表示，明（(21日）仍受南方雲系北移影響，降雨會比今天明顯，整天感受有涼意，而到了周六（25日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、下周一（26日、27日）北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷，各地高山地區有下雪的機會。

氣象局指出，明天受南方雲系北移影響，降雨會比今天明顯，各地皆有短暫陣雨，並且容易出現局部較大雨勢，外出活動請攜帶雨具備用；氣溫方面，由於雲量偏多，日夜溫差不大，預測夜晚至清晨各地低溫17到20度之間，白天高溫大多落在21至24度左右，整天感受有涼意，提醒民眾適時添加衣物注意保暖。

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▲週末冷氣團來襲，各地高山地區有下雪的機會。（圖／翻攝自中央氣象局）

到了周三（22日）南方雲系持續影響，各地仍是雲多且容易下雨的天氣，不過相較於周二逐漸趨緩，慢慢轉變成以迎風面北部及東半部降雨為主，中南部則雨區縮小到僅剩山區。另外，周四、周五（23日、24日）台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局提醒，周六（25日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、下周一（26日、27日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷；北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲；周六、下周日這段期間，水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

天氣風險公司總經理彭啟明20日表示，預計周末將有一波強冷高壓南下，周六到下周日逐漸降溫，最低溫點可能落在下周一、二。該波冷空氣強度可能為入冬以來最強，空曠地區有機會下探10度以下，預計台北市標準測站低溫也有機會到10至12度間，各地也會顯著的降溫，會冷得相當有感。

▲颱風雷伊20日20時的中心位置在北緯18.8度，東經 112.2 度，以每小時20公里速度，向東北進行。（圖／氣象局）

至於第22號颱風雷伊，氣象局透露，該颱風在20日下午2時減弱為輕度颱風，中心位於鵝鑾鼻西南西方1080公里的海面上，往北北東轉東北朝廣東及東沙島海面前進，強度正在減弱中，在周三以前其外圍及殘留水氣將讓台灣各地容易下雨。

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