港立法會選舉投票率30.2％創新低　比上屆220萬有效票近乎腰斬

▲香港立法會改制後首場選舉投票率30.2%，創下回歸後新低。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港立法會昨（19）日舉行改制後首場選舉，10個投票區直選有超135萬人投票，投票率為30.2%，創下香港回歸後新低。相較於2016年的立法會選舉，當時在地區直選中，超220萬人出門投票，還創下58.28％的歷屆最高投票率，因投票人數暴增影響，多數選區出現排隊投票的情況，更有投票程序延至隔日才結束的現象。

▲香港市民前往投票所投票。（圖／CFP）

《香港01》報導，改制後首場立法會選舉投票時間較以往縮短一小時，晚上10時半截止投票。直選10區都有派員參選的民建聯全線勝出，其他建制派重量級人物如工聯會吳秋北、新民黨葉劉淑儀、實政圓桌田北辰亦旗開得勝。而非建制派則無一當選，包括潘焯鴻、蔡明禧、馮檢基、譚香文、劉卓裕等全數落敗。

▲香港選委會界別新任議員陳家珮。（圖／翻攝央視）

據了解，改制後的香港立法會新議會由三大板塊構成，重設的選委會界別佔40席，地方選區產生20席，功能組別則佔30席。選委會界別新任議員陳家珮表示，她過去一個月跟不同界別有過近100場見面會，「期待跟另外89位議員多合作，推動政府做一點實事。」

選舉結果揭曉後，大陸國務院新聞辦隨即發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，回顧香港特別行政區民主的產生和發展歷程，同時闡明中央對香港特區民主發展的原則及立場。此外，《新華社》、《人民日報》等大陸官媒也先後發文，強調本屆立法會選舉的多元性及期盼立法會選後，香港可以匯聚更磅礴的力量。

對於本屆立法會選舉結果，特首林鄭月娥雖承認透票率不高，但她強調，「有135萬人投票，同樣值得尊重，外界勿忽略新一屆的選民登記數字，92.5%符合選民資格人士已作登記，同樣反映市民的支持。」