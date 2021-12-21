「竹竹併符合大多數縣市民期待」 蘇貞昌：所謂個人考量太狹隘

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

在公投結束後，民進黨政府隨即拋出研議縣市合併的想法，包括大新竹、大彰化合併升格等。針對各界包括黨內都有雜音，行政院長蘇貞昌說，竹竹的合併符合大多數縣市民的期待，也對於台灣加強與世界競爭的能力非常有必要。至於所謂黨派、個人的考量那是太偏狹，同時也太低估了。

行政院長蘇貞昌21日出席陽明交大揭牌產學創新研究學院活動時表示，大家看到這兩年多來受疫情影響，我們全球人民生活大亂，產業鏈也重組，在蔡總統領導下，國人舉國合力，不但防疫最成功，而且我們經濟快速成長，並在全球產業鏈重組中，我們的半導體產業有非常關鍵的領先地位。

蘇貞昌說，這段期間，國外來訪的團體一團接著一團，都非常期待分享我們的經驗、跟我們合作，所以今天到陽明交大來就產學創新研究學院揭牌，這是培養人才。

另外一方面，要跟國際競爭也要非常大的基地，竹科是過去幾十年來我們最大的發展基地，不過，隨著竹科一再地擴大，而且林智堅市長所爭取的X科學基地等，也都非常能應對產業鏈重組所需，做基地擴大的加強，而整個產業鏈在臺灣，我們很必要從各方面加強與世界競爭，更擴大我們產業領先地位，所以我們非常有必要來讓這一個競爭力加強。

至於竹竹的合併，蘇貞昌表示，不但符合大多數縣市民的期待，也對於台灣加強與世界競爭的能力非常有必要。至於所謂黨派、個人的考量那是太偏狹，同時也太低估了。