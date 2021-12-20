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不滿台南公投第一成「萊豬市」！　藍軍將缺席小英點燈抗議

▲台南市議會國民黨團表示，為抗議民進黨踐踏國人健康，將集體缺席點燈儀式，用行動為國人的健康點燃「心燈」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團表示，為抗議民進黨踐踏國人健康，將集體缺席點燈儀式，用行動為國人的健康點燃「心燈」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公投讓台南成為網友口中的「萊豬市」！市議會國民黨團20日痛批民進黨執政獨裁ㄚ霸，不擇手段動用行政資源、恫嚇公職，台南不負蔡英文總統所望，四大公投不同意成績勇奪第一，6成投票市民同意吃萊豬，同意毒空氣，市議會國民黨團將集體缺席蔡英文總統在台南市議會點燈儀式，抗議民進黨拿人民健康祭旗！

國民黨台南市議會黨團書記長李中岑、議員王家貞、蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠、李文俊、方一峰、洪玉鳳、尤榮智高舉手板，四大公投結果62.79％，台南市民要吃萊豬？63.27％台南市民要吸毒空氣？這樣的成績讓台南市在全國勇奪第一名的成績，網友諷刺說台南市成了「萊豬市」，國民黨團「深表遺憾，台南市=萊豬市？！」。

國民黨團指出，公投過後，台南市民還有全國人民應回歸理性，為了家人、為了自身、更為後代子孫健康，應嚴肅面對萊豬進口和燃燒天然氣對國人的深遠傷害；根據國際統計，台灣肺癌發生率全球第 15，其中半數男性，9成女性，讓人驚恐的是，肺癌患者半數不抽菸，國內吸菸率已降6成，肺癌30年來居然還增加4倍，中南部沿海縣市肺癌增加率又是北部的15倍，執政的民進黨敢說這跟國內嚴重的空氣污染無關嗎？

▲台南市議會國民黨團表示，為抗議民進黨踐踏國人健康，將集體缺席點燈儀式，用行動為國人的健康點燃「心燈」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團也一再疾呼，民進黨執政後農委會規定豬農養豬不可使用瘦肉精，違者重罰250萬，全世界包括歐盟，有106個國家禁止肉品含瘦肉精，國際體育聯盟更是祭出選手違反禁瘦肉精令，禁賽4年的嚴格標準，現在四大公投結果，台南支持吃萊豬比率居然高達62.79％，全國第一，全世界先進國家都禁止瘦肉精進口，看到台南市被網友諷刺為「萊豬市」，真是痛心。

國民黨指出，24日蔡英文總統將到台南市議會參加點燈儀式，國民黨團為抗議民進黨踐踏國人健康，將集體缺席點燈儀式，用行動為國人的健康點燃「心燈」。

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