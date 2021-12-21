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南警連續3年打詐績效奪冠！　交出漂亮成績單讓台南市民有感

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局秉持黃偉哲市長「市政做得更好，市民過得更好」的施政目標，在局長方仰寧的帶領下，無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，其中刑案破案率2020年是六都第一，打詐績效更連續3年六都第一，2021年交出漂亮成績單。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，綜觀今年全市整體治安面貌，不僅全般刑案、暴力、竊盜及詐欺犯罪發生數減少，全般刑案破獲率也有明顯提升，今年提升至98.46％，2020年是六都第一；打詐績效更連續3年均為六都第一，整體治安呈現穩定趨勢。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，回顧2021年市警局各項施政成果，以「打詐」績效最為亮眼。據統計，在防制車手提領及攔阻詐騙件數，不僅連續3年均為六都第一，攔阻金額更高達3億5753萬餘元，即時守護市民財產。其中與超商、金融機構互動緊密，攔阻詐騙件數連續3年六都最佳，阻詐成效優異，使台南市堪稱「最難詐騙的城市」，並有「車手地獄」的美名。

暴力犯罪案件2021年發生件數也較去年大幅減少31件，發生件數為六都最低；槍擊案件2021年發生件數較去年減少6件，破獲率更是100％，顯見市警局防制暴力的成效與決心。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在婦幼及少年安全保護方面，警察局開創全國警政之先例成立的「婦幼少年安全保護中心」，有效統合各單位婦幼少年安全保護機制，提升通報效率，並橫向建構社會安全網平台，整合資源發揮最大效益，強化婦幼、少年的安全。該中心也藉由擴大宣導面向及多元化管道深入學校、社區、機關及團體，針對家庭暴力、性侵害、性騷擾、兒少性剝削、反霸凌、反毒、反詐騙、網路交友等婦幼少年保護議題進行宣導，今年辦理的宣導課程及活動共計354場；此外，警察局辦理性侵害案件工作已連續3年獲內政部警政署評定為特優等級，今年度更是六都唯一獲評特優單位。未來因應少年事件處理法修法，更將增聘少年輔導委員會社工，對學生及少年提供必要的輔導協助。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在交通安全方面，市警局運用GIS大數據分析，針對本市交通事故進行肇因分析，並據以強力執法，今年陸續規劃執行「路口未禮讓」、「轉彎未依規定」及「取締違規大型車輛」等大執法，確保市民行的安全及用路權利。今年5月底因應疫情爆發，警察局投入大量警力參與防疫工作，但對酒駕能積極防制取締，自2021年1月到10月底止，共取締酒後駕車5984件，違反公共危險罪移送法辦4115件，與去年的取締能量相當；在強力防制下，酒駕肇事的件數比去年同期減少了63件（-7.48％），顯見強力的酒駕執法仍是扼制民眾酒駕的利器。

　因應大型車輛違規如發生交通事故易造成重大傷亡，且台南市鐵路地下化工程及南科園區廠房持續建廠，砂石車與大型工程車輛頻繁進出市區及南科週邊地區，衝擊用路人及當地居民交通安全，對此也規劃取締大型車（含大客車）專案，並同步設置「移動式活動地磅」，加強取締超載、闖紅燈及未依規定申請路權等各類大型車輛交通違規件數共9592件，較去年同期增加1777件（+18.52％）；2021年1月至10月大型車A1事故15件，與去年同期相比減少12件（-44.4％），有效防制大型車輛的交通事故。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年警察局各項勤、業務經上級評核獲獎者，計有「第13屆道安創新貢獻獎」、「各警察機關110年辦理性侵害案件工作評核」等25件；其中「推動社區治安工作評鑑」已連續3年獲內政部評核為全國優等單位。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　隨著資訊科技瞬息萬變，犯罪型態也日新月異，「科技建警」、「偵防並重」為當前警政重要的治安策略。市警局積極建構的「台南智慧安全防護網」，經由治安監視錄影系統破獲刑案能量，自2011年迄今已成長5倍，2021年1至11月協助偵破案件2725件、緝獲3211人。本年度也全面建構電子巡簽系統，完成建置5056處巡邏點，由系統演算規劃巡邏路線，即時推播巡邏點治安訊息，於10月15日辦理系統成果發表會時，由黃偉哲市長親臨主持、體驗，廣獲各界好評。

▲台南市警局長方仰寧帶領下，市警局無論治安、交通及為民服務等工作均全力以赴，以守護市民安全，並交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局建構的「刑案大數據分析平臺」於2020年8月4日上線後，以科技化方式處理刑案偵防所需各類情資，並於2021年4月7日完成ISO/IEC 17025分子生物實驗室認證展延，以及汰換「3500全自動化核酸分析系統」，提升鑑定比對效能，以便快速查獲嫌犯身分，落實科技辦案精神，並以「指紋活體掃描器」推廣失智老人捺印工作，透過該設備得以立即比對出身分，本項工作已辦理165場次完成建檔339人，較109年增加122人。

以上成果充分展現警察局團隊在局長方仰寧的帶領下，以「科技建警」與時俱進，提升行政效能，積極守護市民安全，努力邁向黃偉哲市長的「文化台南、友善城市、未來更好」施政理念。方仰寧局長表示，展望未來，警察局將持續運用警政專業、人力及整合社區與民眾力量共同維護治安，有效杜絕犯罪發生，讓犯罪事件降至最低；並藉由GIS大數據分析應用，針對車禍肇因重點違規項目精準執法，改善行車秩序，以降低台南市交通事故的發生外，更將遵循黃偉哲市長「行動警政」的概念，經常性滾動式檢討並快速反應落實處理，為台南市的治安、交通嚴格把關，並持續與市府團隊共同打造幸福宜居的城市。

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