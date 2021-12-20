肺癌死亡人數全球第一　台南市肺癌篩檢計畫啟動

▲台南市肺癌篩檢計畫啟動，邀集台南市10家醫院在2021-2022年期間提供2745個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額為市民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據世界衛生組織資料顯示，全球癌症死亡人數肺癌排名第1，據衛生福利部統計2020年共9629人死於肺癌，占了所有因癌症死亡人數的19.2％，國民健康署的癌症統計資料中，「肺癌」患者被確診時約有6成為晚期癌，因此在疾病治療上，相當地耗費精神、體力與財力。

2020年台南市因罹「肺癌」亡故者有911名，因肺癌為晚期發現比例最高、醫療支出最高、死亡率最高的癌症，在立委林俊憲、立法院厚生會肺腺癌防治委員會與財團法人厚生基金會的倡議下，共邀集台南市10家醫院在2021-2022年期間提供2745個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額為市民服務，包括奇美醫院、柳營奇美醫院、台南市立安南醫院、衛福部新營醫院、高雄榮民台南分院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院及成大醫院。

黃偉哲市長指出，若您為50-75歲重度吸菸者或45-65歲有肺癌家族史或2年內未做過胸部電腦斷層，亦未曾確診為肺癌的台南市民，欲接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢者，可至台南市衛生局肺癌防治專區填寫篩檢申請；符合計畫收案者，衛生局通知並完成問卷調查後再至上述醫院接受檢查。

衛生局提醒民眾，肺部健康維護有4招：「戒菸益健康、自我須防護、篩檢慎思量、警訊早就醫」；若對參加本計畫篩檢有相關問題，請至衛生局癌症防治專區查詢或於上班期間來電0800-222-543洽詢。