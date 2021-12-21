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王力宏形象全毀「退粉人數驚呆」　開戰3天時間軸曝光！這天賺到了

▲▼重傳。（圖／翻攝自微博／王力宏）

▲王力宏的微博粉絲不減反增。（圖／翻攝自微博／王力宏）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏15日公開宣布離婚消息後，17日就被李靚蕾以5000字長文毀滅性爆料。「宏荒之力」對上「蕾神之槌」燒了3天才總算在王力宏昨天的道歉之下落幕。值得一提的是，王力宏竟在這場離婚風波中「賺到了」，粉絲總數不減反增，道歉後到現在還在持續增加當中。

根據記者觀察，昨（20）日早上8點半左右，王力宏微博的最後一則貼文還停留在19日深夜反擊的文章，當時粉絲一共有6799.3萬人；昨天中午12時許，王力宏「左思右想」決定道歉，當晚十點粉絲數則上升到6816.9萬人；稍早再度查看，目前粉絲數則來到6817.5萬人，比起道歉前多了18.2萬人，不減反增。

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▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼王力宏粉絲數變化。（圖／記者曾筠淇翻攝、王力宏微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／王力宏）

另根據「noxinfluencer.com」網站數據顯示，王力宏的YouTube頻道15日粉絲數是34.7萬，隔（16）日增加1000人來到34.8萬，維持兩天不動，19日、20日各再增加1000人，粉絲數來到35萬。

接著看到王力宏的影片觀看量，15日觀看量為3.31億次，16日增加7.66萬、17日增加6.6萬、18日增加30.52萬、19日增加3.49萬，而昨（20）日道歉當天，頻道觀看數則一次增加63.47萬，觀看量約3.32億次，預估廣告聯盟收入為3.12萬至9.66萬元。

▲▼王力宏頻道數據。（圖／翻攝自noxinfluencer.com）

▲王力宏頻道數據。（圖／翻攝自noxinfluencer.com）

換言之，經過此次離婚風波，王力宏YouTube頻道的粉絲反而增加3000人，觀看數增加111.76萬次，均是往上升而非減少。

回顧整起事件，時間軸如下：

12/15　王力宏下午證實離婚，爆出李靚蕾強勢、婆媳問題難解
12/16　王力宏被爆出軌，約炮By2妹妹Yumi
12/16　By2透過工作室發聲明駁斥
【正式開戰】
12/17　李靚蕾以5000字長文揭婚姻內幕，列出12項渣男惡行
12/18　王力宏很多代言都丟了，還變日拋代言人
12/18　網友瘋猜李靚蕾文中炮友身分，被影射的徐若瑄發聲明回應
12/18　By2透過工作室表示已經報警提告散布謠言的網友
12/18　李靚蕾中午槓上By2，表示將提供證據
12/18　王力宏突從北京返台
12/19　王爸手寫信反控，提出4爭議護兒
12/19　李靚蕾以7點聲明反駁，要求王力宏下午3點前道歉
12/19　Yumi晚間發7點聲明澄清，她只是王力宏「婚前正式女友」
12/19　李靚蕾PO出Yumi裸照打臉
12/19　李靚蕾再發文，說王力宏只把Yumi當炮友
12/19　王力宏首發聲，強調沒對婚姻不忠，控訴李靚蕾索取近9億贍養費
12/20　李靚蕾貼出就診紀錄，回應王力宏控訴
12/20　李靚蕾哥哥IG開轟王力宏
12/20　李靚蕾5點再槓王力宏，要求對方針對問題回應
12/20　王力宏午間「左思右想」道歉，決定暫時退出演藝圈

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