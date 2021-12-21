王力宏形象全毀「退粉人數驚呆」　開戰3天時間軸曝光！這天賺到了

▲王力宏的微博粉絲不減反增。（圖／翻攝自微博／王力宏）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏15日公開宣布離婚消息後，17日就被李靚蕾以5000字長文毀滅性爆料。「宏荒之力」對上「蕾神之槌」燒了3天才總算在王力宏昨天的道歉之下落幕。值得一提的是，王力宏竟在這場離婚風波中「賺到了」，粉絲總數不減反增，道歉後到現在還在持續增加當中。

根據記者觀察，昨（20）日早上8點半左右，王力宏微博的最後一則貼文還停留在19日深夜反擊的文章，當時粉絲一共有6799.3萬人；昨天中午12時許，王力宏「左思右想」決定道歉，當晚十點粉絲數則上升到6816.9萬人；稍早再度查看，目前粉絲數則來到6817.5萬人，比起道歉前多了18.2萬人，不減反增。

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▲▼王力宏粉絲數變化。（圖／記者曾筠淇翻攝、王力宏微博）

另根據「noxinfluencer.com」網站數據顯示，王力宏的YouTube頻道15日粉絲數是34.7萬，隔（16）日增加1000人來到34.8萬，維持兩天不動，19日、20日各再增加1000人，粉絲數來到35萬。

接著看到王力宏的影片觀看量，15日觀看量為3.31億次，16日增加7.66萬、17日增加6.6萬、18日增加30.52萬、19日增加3.49萬，而昨（20）日道歉當天，頻道觀看數則一次增加63.47萬，觀看量約3.32億次，預估廣告聯盟收入為3.12萬至9.66萬元。

▲王力宏頻道數據。（圖／翻攝自noxinfluencer.com）

換言之，經過此次離婚風波，王力宏YouTube頻道的粉絲反而增加3000人，觀看數增加111.76萬次，均是往上升而非減少。

回顧整起事件，時間軸如下：



12/15 王力宏下午證實離婚，爆出李靚蕾強勢、婆媳問題難解

12/16 王力宏被爆出軌，約炮By2妹妹Yumi

12/16 By2透過工作室發聲明駁斥

【正式開戰】

12/17 李靚蕾以5000字長文揭婚姻內幕，列出12項渣男惡行

12/18 王力宏很多代言都丟了，還變日拋代言人

12/18 網友瘋猜李靚蕾文中炮友身分，被影射的徐若瑄發聲明回應

12/18 By2透過工作室表示已經報警提告散布謠言的網友

12/18 李靚蕾中午槓上By2，表示將提供證據

12/18 王力宏突從北京返台

12/19 王爸手寫信反控，提出4爭議護兒

12/19 李靚蕾以7點聲明反駁，要求王力宏下午3點前道歉

12/19 Yumi晚間發7點聲明澄清，她只是王力宏「婚前正式女友」

12/19 李靚蕾PO出Yumi裸照打臉

12/19 李靚蕾再發文，說王力宏只把Yumi當炮友

12/19 王力宏首發聲，強調沒對婚姻不忠，控訴李靚蕾索取近9億贍養費

12/20 李靚蕾貼出就診紀錄，回應王力宏控訴

12/20 李靚蕾哥哥IG開轟王力宏

12/20 李靚蕾5點再槓王力宏，要求對方針對問題回應

12/20 王力宏午間「左思右想」道歉，決定暫時退出演藝圈

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