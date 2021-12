宏慌之力只用1發！蕾神「3天7鎚」劈腿通殺　最完整懶人包在此

▲「蕾神之鎚」VS「宏慌之力」完整時間序曝光。(圖/翻攝自Instagram/王力宏、李靚蕾)

自17日李靚蕾對前夫王力宏進行毀滅性爆料後,雙方針鋒相對、炮火不止,先後發出超長聲明,話題狂燒3天。而回顧整件事,要從14日傳出王力宏離婚開始,隨著王15日承認離婚、女方被傳出太強勢,16日男方先遭爆約炮並否認,接著就是17日「蕾神之鎚」降下。《ETtoday新聞雲》整理出「蕾神之鎚」VS「宏慌之力」完整交手情況,帶大家一次看時間序。

●12月14日

→傳出王力宏離婚

近兩年一直傳出王力宏離婚,尤其從2019年開始,兩人在IG就沒有上傳過合照。結果14日就有資深圈內人士透露王離婚了。不過,男方經紀人對此則是回覆,沒聽說有離婚一事。

●12月15日

→王力宏證實已提出離婚申請

王力宏15日下午同步透過臉書、微博等社群媒體發文,認了結束與李靚蕾8年婚姻:「雖然已提出申請,但是我們永遠會是一家人。」

→爆出原因是李靚蕾太強勢或婆媳問題難解

至於原因部分,當時傳出是王力宏的媽媽早就希望兩人離婚,也就是婆媳問題;但也有一說,是李靚蕾太強勢,插手王力宏的演藝事業。

▲結婚8年,王力宏日前證實和李靚蕾離婚。(圖/翻攝自Instagram/王力宏)

●12月16日

→王力宏首度遭爆出軌,約炮By2妹妹Yumi

王力宏宣布離婚後,一位自稱By2妹妹Yumi閨蜜的網友爆料,王力宏出軌By2妹妹,還附上多張Yumi與王力宏的合照,By2妹妹Yumi,「早在王力宏跟他老婆交往期間就有出軌她,但他說他不想談感情,每次見面就是要約炮。」閨蜜還指控,女生在王力宏婚後,仍傳性感裸照取悅對方。

→By2透過工作室表示,該篇文是有人「冒充Yumi閨蜜散布謠言惡意中傷By2事實」

不過,當天有許多網友質疑真實性,認為合照是造假、P圖。By2也透過工作室聲明,解釋合照是在王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上,與朋友一起合照,但卻被有心人士截取了兩人單獨部分的照片加以傳播。王力宏也透過經紀人,否認出軌傳聞,會採取法律行動。

●12月17日

→「蕾神之鎚」第1鎚,盤點王力宏12項渣男事跡

1.李靚蕾認識王力宏時,男方就對她言語曖昧,但當時她16歲、仍是未成年。

2.王力宏明明有女友,卻在半夜兩點打給她,問「要不要來我家陪我睡?」

3.發生性關係後,王力宏卻跟李靚蕾說「不想談感情」。

4.王力宏多次召妓,被李靚蕾發現「你紀錄了各種你召妓對象的特徵」,還包含符合特徵的工作人員。

5.王力宏演唱會結束,李靚蕾找不到人,「後來發現你跟你的炮友一起喝酒狂歡了一整晚,還拍了各種奶貼,舔唇的照片。」

6.其中一個炮友已婚、有小孩,王力宏甚至合夥騙女方老公。

7.王力宏邀請該位人妻炮友到家中參加聖誕派對,李靚蕾覺得不舒服,王力宏因此生氣,「甚至明知違反法規,也要飛奔去她家找她聚會。」

8.王力宏離婚理由是「如果遇見喜歡的女生,不想她受委屈被人家說是小三」,李靚蕾如果不同意,就被男方變本加厲用各種言語霸凌、羞辱。

9.孩子生日缺席,重要節日也缺席,一走就是幾個月。

10.離婚新聞一出,王力宏「動用人脈和媒體關係」拿她當擋箭牌,「做錯事的人是你,但我和你媽卻承載了所有的輿論和負面新聞,你卻獨善其身。」

11.婚後一胎接一胎的催生,「我們結婚大部分時間,我不是在備孕、懷孕,就是在產後哺乳育兒。」

12.李靚蕾一開始就被逼簽署不對等婚前協議,她可以理解王想保護婚前財產,但婚後共同賺的錢也轉移乾淨,讓李靚蕾直呼「深怕我佔到你任何的便宜。」

●12月18日

→李靚蕾長文一出,王力宏秒丟許多代言

李靚蕾發文後,知名車商、科技公司、珠寶商等多間廠商終止和王力宏合作

李靚蕾文中提到多位炮友,其中,網上瘋傳人妻炮友是徐若瑄,遭影射的徐若瑄先是發文表示,會追究不實傳言,二度發文則強調「我絕對沒有踰矩對不起我先生!」

▲徐若瑄經紀公司發出92字聲明。(圖/翻攝自Facebook/徐若瑄)

→By2提告

By2工作室發聲明稿,指出已經報警提告散布謠言的網友。

→「蕾神之鎚」第2鎚槓上By2妹

隨著By2工作室聲明稿一出,「蕾神之鎚」第2鎚槓上By2,李靚蕾回覆貼文,「請把警察聯繫方式給我,我提供證據。」

→王力宏下午急返台

王力宏當天悄悄搭乘華信航空AE992班機回台,並直接從環宇VIP通道通關。據悉,王力宏入境後為了躲避媒體,避開一般旅客採檢程序,直接進到貴賓室採檢,讓在場守候的媒體撲空。

●12月19日

→王爸凌晨發文,提出4點爭議為兒子發聲

1.王大中暗指李靚蕾用安全期騙王力宏無套、成功懷孕。

2.稱李靚蕾以懷孕為由逼王力宏結婚。

3.王力宏婚後過著痛苦地獄般的生活。

4.稱李靚蕾要求數億財產,包括房產、生活費、保母費。

▲王力宏爸爸發聲明。(圖/宏聲提供)

→「蕾神之鎚」第3鎚槓上王父

李靚蕾發文表示,遺憾王爸年老還要幫45歲的兒子說謊,並一點一點反擊指控。

1.指出王力宏交往過程就一直都是內射,會懷孕是正常的。

2.王力宏得知她懷孕後,只給她2個選擇,1是墮胎,2是生下來、不結婚。

3.如果婚後痛苦如地獄,為何有2胎和3胎。

4.李靚蕾表示自己拒絕被金錢汙辱,所以是主動放棄贍養費的。

5.要求王力宏3點前道歉,否則提告。

6.曬出簡訊截圖,控王力宏試圖用房子收買她,要她對外聲稱是太過傷心才亂發文。

▲王力宏傳訊以房要求李靚蕾改口聲明。(圖/翻攝自Instagram/李靚蕾)

→By2妹Yumi認曾與王力宏交往,但否認介入婚姻。黑人按讚該篇貼文

By2妹妹發出長文,說明和王力宏情史時間線

1.說自己2012年就和王力宏交往,直到2013年10月期間都是正牌女友,就自己所知,王和李是2013年10月才開始的。

2.20歲時的確有拍下某些親密照片。

3.2015年PO與王的合照,其實是2013年5月交往時拍下的照片,而且是為了氣時任男友才貼出。

4.分手後,就已互刪微信好友。

→「蕾神之鎚」第4鎚、第5鎚槓上By2妹

面對By2妹妹發7點聲明反擊,強調自己是王力宏婚前正式交往的女友,李靚蕾曬出2015年8月6日的一張截圖,內容疑似是Yumi私訊王力宏的對話內容,寫道:「Hi there. How are you doing?」徹底打臉Yumi在聲明中「2015年,當時我倆早已互刪微信好友。」

之後,李靚蕾二度發文,表示王力宏從沒有跟她說過與Yumi認真交往,男方談及Yumi只說是2012年「發生過關係的朋友」,暗示王力宏只把Yumi當作炮友而不是正牌女友。

→「宏慌之力」第1發,也是唯一1發反擊

沈寂多日,王力宏終於首度發聲,他強調「沒有對我們的婚姻不忠。」文中也提出多項對李靚蕾的指控。

1.透露表示李靚蕾改名前,其實叫做西春美智子(應為西村美智子),他在2003年就認識李,但沒聯絡,直到2013年才聯絡。

2.婚後5年多都活在恐懼、勒索、威脅中。

3.女方威脅他,會帶著小孩消失,他只好在紐約與女方登記結婚。

4.婚後一直都在接受婚姻心理醫生輔導。

5.他有提出離婚後,房子無償讓李和小孩住18年,但李靚蕾卻要求2億贍養費,及每月21萬人民幣生活費。

●12月20日

→「蕾神之鎚」第6鎚槓上王力宏

李靚蕾20日清晨貼出長文,回應王力宏的控訴,開頭就直呼「王先生,很遺憾的我們要走到這一步,真不堪。你為了保全你自己,真的什麼都做得出來,犯錯不可恥,可恥的是不知悔改,持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。」再次一點一點的槓回去。

1.兩人自2003年開始都陸續有聯絡,還有當時的朋友可以作證。

2.美國文件證明財產分割,女方宣告放棄贍養費,王力宏出示的房子及股票等財產,是兩人共同投資各自獲得利益的分配,跟離婚無關。

3.心理醫師證明,女方才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse)羞辱和情感操控(gaslight)的人,醫師甚至表示,王力宏有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。

4.找了5個心理師,是因為王力宏希望「找到會被說服太太是瘋子」的心理醫師,而且有真正諮詢到的只有2個心理醫師。

→李靚蕾哥哥開轟王力宏

王力宏19日發聲,很快就被李靚蕾打臉,李靚蕾親哥也看不下去,以175字、6個問號酸爆王力宏,更直接嗆王力宏道歉的無辜朋友應該是炮友。

→「蕾神之鎚」第7鎚再槓王力宏

蕾神第6鎚文末留下伏筆,「今天比較晚了,關於其他問題我會繼續回覆,待續。」等到早上,她再度貼出長文狂鞭渣前夫,認為王力宏仍然還想用情緒操控的方法轉移注意力,如今的她已經被培養出,能夠把焦點拉回真正該討論的問題的能力。於是李靚蕾提出5點關鍵問題,希望王力宏針對這些問題說明。

1.是否承認召妓行為?(目前已公開指控或有證據的)

2.是否承認婚前就有約炮習慣、甚至有劈腿事實?

3.王家人把她當成生育機器,長期羞辱、霸淩、冷暴力,在她為王家生下3個小孩後,就被以各種方式脅迫離婚。

4.反擊王力宏「請求妳讓我可以見見他們(孩子)」,李靚蕾不只隨時歡迎王力宏看小孩,還同意男方加裝一個可遠端操控、隨時單方可自動開啟的「視訊機器人」。

5.反擊王力宏聲稱「現在選擇公開發聲,是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求」,李靚蕾表示,她19日一整天都在嘗試聯繫王力宏,但對方不接電話也不回訊息。

→「宏慌之力」收力了

話題延燒3天,王力宏20日午間終於道歉,他發文指出,「左思右想,男人還是應該承擔起所有的責任。」不再做任何解釋和辯解,沒經營好婚姻帶給家人困擾、沒給大眾做好偶像該有形象是自己的錯,向爸媽、李靚蕾和孩子們道歉,並宣布「準備暫時退出工作,留出時間陪伴父母和孩子,彌補這次風波帶來的傷害。」

