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宏慌之力只用1發！蕾神「3天7鎚」劈腿通殺　最完整懶人包在此

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲「蕾神之鎚」VS「宏慌之力」完整時間序曝光。（圖／翻攝自Instagram／王力宏、李靚蕾）

網搜小組／鄺郁庭報導

自17日李靚蕾對前夫王力宏進行毀滅性爆料後，雙方針鋒相對、炮火不止，先後發出超長聲明，話題狂燒3天。而回顧整件事，要從14日傳出王力宏離婚開始，隨著王15日承認離婚、女方被傳出太強勢，16日男方先遭爆約炮並否認，接著就是17日「蕾神之鎚」降下。《ETtoday新聞雲》整理出「蕾神之鎚」VS「宏慌之力」完整交手情況，帶大家一次看時間序。

●12月14日

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→傳出王力宏離婚

近兩年一直傳出王力宏離婚，尤其從2019年開始，兩人在IG就沒有上傳過合照。結果14日就有資深圈內人士透露王離婚了。不過，男方經紀人對此則是回覆，沒聽說有離婚一事。

詳情請閱讀：王力宏驚傳離婚了！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪

●12月15日

→王力宏證實已提出離婚申請

王力宏15日下午同步透過臉書、微博等社群媒體發文，認了結束與李靚蕾8年婚姻：「雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。」

→爆出原因是李靚蕾太強勢或婆媳問題難解

至於原因部分，當時傳出是王力宏的媽媽早就希望兩人離婚，也就是婆媳問題；但也有一說，是李靚蕾太強勢，插手王力宏的演藝事業。

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲結婚8年，王力宏日前證實和李靚蕾離婚。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

詳情請閱讀：王力宏認了離婚！　首發聲揭8年婚斷主因「永遠會是一家人」

●12月16日

→王力宏首度遭爆出軌，約炮By2妹妹Yumi

王力宏宣布離婚後，一位自稱By2妹妹Yumi閨蜜的網友爆料，王力宏出軌By2妹妹，還附上多張Yumi與王力宏的合照，By2妹妹Yumi，「早在王力宏跟他老婆交往期間就有出軌她，但他說他不想談感情，每次見面就是要約炮。」閨蜜還指控，女生在王力宏婚後，仍傳性感裸照取悅對方。

詳情請閱讀：王力宏剛離婚...遭爆劈腿BY2妹「親密照」曝光　網揪1疑點公司回應了

→By2透過工作室表示，該篇文是有人「冒充Yumi閨蜜散布謠言惡意中傷By2事實」

不過，當天有許多網友質疑真實性，認為合照是造假、P圖。By2也透過工作室聲明，解釋合照是在王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上，與朋友一起合照，但卻被有心人士截取了兩人單獨部分的照片加以傳播。王力宏也透過經紀人，否認出軌傳聞，會採取法律行動。

詳情請閱讀：BY2遭瞎傳「與王力宏親密照」　親發聲明還原真相：2013年拍的

●12月17日

→「蕾神之鎚」第1鎚，盤點王力宏12項渣男事跡

1.李靚蕾認識王力宏時，男方就對她言語曖昧，但當時她16歲、仍是未成年。
2.王力宏明明有女友，卻在半夜兩點打給她，問「要不要來我家陪我睡？」
3.發生性關係後，王力宏卻跟李靚蕾說「不想談感情」。
4.王力宏多次召妓，被李靚蕾發現「你紀錄了各種你召妓對象的特徵」，還包含符合特徵的工作人員。
5.王力宏演唱會結束，李靚蕾找不到人，「後來發現你跟你的炮友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片。」
6.其中一個炮友已婚、有小孩，王力宏甚至合夥騙女方老公。
7.王力宏邀請該位人妻炮友到家中參加聖誕派對，李靚蕾覺得不舒服，王力宏因此生氣，「甚至明知違反法規，也要飛奔去她家找她聚會。」
8.王力宏離婚理由是「如果遇見喜歡的女生，不想她受委屈被人家說是小三」，李靚蕾如果不同意，就被男方變本加厲用各種言語霸凌、羞辱。
9.孩子生日缺席，重要節日也缺席，一走就是幾個月。
10.離婚新聞一出，王力宏「動用人脈和媒體關係」拿她當擋箭牌，「做錯事的人是你，但我和你媽卻承載了所有的輿論和負面新聞，你卻獨善其身。」
11.婚後一胎接一胎的催生，「我們結婚大部分時間，我不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒。」
12.李靚蕾一開始就被逼簽署不對等婚前協議，她可以理解王想保護婚前財產，但婚後共同賺的錢也轉移乾淨，讓李靚蕾直呼「深怕我佔到你任何的便宜。」

詳情請閱讀：李靚蕾深夜長文揭離婚內幕　控王力宏劈腿：上海約炮拍舔唇照
懶人包版本請閱讀：統整王力宏「12大惡行」！李靚蕾忍19年…網看完怒爆：好髒的男人

●12月18日

→李靚蕾長文一出，王力宏秒丟許多代言

李靚蕾發文後，知名車商、科技公司、珠寶商等多間廠商終止和王力宏合作

詳情請閱讀：李靚蕾泣訴王力宏約砲　「INFINITI代言30小時」秒被拔...慘淪日拋代言人

→網友瘋猜李靚蕾文中指的炮友是誰，被影射的徐若瑄發出聲明

李靚蕾文中提到多位炮友，其中，網上瘋傳人妻炮友是徐若瑄，遭影射的徐若瑄先是發文表示，會追究不實傳言，二度發文則強調「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」

▲徐若瑄經紀公司發出92字聲明。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

▲徐若瑄經紀公司發出92字聲明。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

詳情請閱讀：
徐若瑄在《康熙》「不選杰倫挑力宏」發生一夜情　原因曝光
徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！網湧入IG洗版　她關留言切割王力宏

→By2提告

By2工作室發聲明稿，指出已經報警提告散布謠言的網友。

詳情請閱讀：By2妹Yumi連夜報警！　控訴「語言會殺人」…遭扯王力宏劈腿風波

→「蕾神之鎚」第2鎚槓上By2妹

隨著By2工作室聲明稿一出，「蕾神之鎚」第2鎚槓上By2，李靚蕾回覆貼文，「請把警察聯繫方式給我，我提供證據。」

詳情請閱讀：李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

→王力宏下午急返台

王力宏當天悄悄搭乘華信航空AE992班機回台，並直接從環宇VIP通道通關。據悉，王力宏入境後為了躲避媒體，避開一般旅客採檢程序，直接進到貴賓室採檢，讓在場守候的媒體撲空。

詳情請閱讀：王力宏回來了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

●12月19日

→王爸凌晨發文，提出4點爭議為兒子發聲

1.王大中暗指李靚蕾用安全期騙王力宏無套、成功懷孕。
2.稱李靚蕾以懷孕為由逼王力宏結婚。
3.王力宏婚後過著痛苦地獄般的生活。
4.稱李靚蕾要求數億財產，包括房產、生活費、保母費。

▲▼王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

▲王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

詳情請閱讀：王力宏爸爸手寫信曝光！　控李靚蕾再三威脅：分居期間絕沒出軌

→「蕾神之鎚」第3鎚槓上王父

李靚蕾發文表示，遺憾王爸年老還要幫45歲的兒子說謊，並一點一點反擊指控。
1.指出王力宏交往過程就一直都是內射，會懷孕是正常的。
2.王力宏得知她懷孕後，只給她2個選擇，1是墮胎，2是生下來、不結婚。
3.如果婚後痛苦如地獄，為何有2胎和3胎。
4.李靚蕾表示自己拒絕被金錢汙辱，所以是主動放棄贍養費的。
5.要求王力宏3點前道歉，否則提告。
6.曬出簡訊截圖，控王力宏試圖用房子收買她，要她對外聲稱是太過傷心才亂發文。

▲王力宏傳訊以房要求李靚蕾改口聲明。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

▲王力宏傳訊以房要求李靚蕾改口聲明。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

詳情請閱讀：李靚蕾再度開炮王力宏！　發7大聲明：下午3點前公開道歉

→By2妹Yumi認曾與王力宏交往，但否認介入婚姻。黑人按讚該篇貼文

By2妹妹發出長文，說明和王力宏情史時間線
1.說自己2012年就和王力宏交往，直到2013年10月期間都是正牌女友，就自己所知，王和李是2013年10月才開始的。
2.20歲時的確有拍下某些親密照片。
3.2015年PO與王的合照，其實是2013年5月交往時拍下的照片，而且是為了氣時任男友才貼出。
4.分手後，就已互刪微信好友。

詳情請閱讀：Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

→「蕾神之鎚」第4鎚、第5鎚槓上By2妹

面對By2妹妹發7點聲明反擊，強調自己是王力宏婚前正式交往的女友，李靚蕾曬出2015年8月6日的一張截圖，內容疑似是Yumi私訊王力宏的對話內容，寫道：「Hi there. How are you doing?」徹底打臉Yumi在聲明中「2015年，當時我倆早已互刪微信好友。」

之後，李靚蕾二度發文，表示王力宏從沒有跟她說過與Yumi認真交往，男方談及Yumi只說是2012年「發生過關係的朋友」，暗示王力宏只把Yumi當作炮友而不是正牌女友。

第4鎚詳情請閱讀：Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！
第5鎚詳情請閱讀：李靚蕾又出鎚！轟Yumi非正牌女友…曝「王力宏只把妳當炮友」

→「宏慌之力」第1發，也是唯一1發反擊

沈寂多日，王力宏終於首度發聲，他強調「沒有對我們的婚姻不忠。」文中也提出多項對李靚蕾的指控。

1.透露表示李靚蕾改名前，其實叫做西春美智子（應為西村美智子），他在2003年就認識李，但沒聯絡，直到2013年才聯絡。
2.婚後5年多都活在恐懼、勒索、威脅中。
3.女方威脅他，會帶著小孩消失，他只好在紐約與女方登記結婚。
4.婚後一直都在接受婚姻心理醫生輔導。
5.他有提出離婚後，房子無償讓李和小孩住18年，但李靚蕾卻要求2億贍養費，及每月21萬人民幣生活費。

詳情請閱讀：王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

●12月20日

→「蕾神之鎚」第6鎚槓上王力宏

李靚蕾20日清晨貼出長文，回應王力宏的控訴，開頭就直呼「王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。」再次一點一點的槓回去。

1.兩人自2003年開始都陸續有聯絡，還有當時的朋友可以作證。
2.美國文件證明財產分割，女方宣告放棄贍養費，王力宏出示的房子及股票等財產，是兩人共同投資各自獲得利益的分配，跟離婚無關。
3.心理醫師證明，女方才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse）羞辱和情感操控（gaslight）的人，醫師甚至表示，王力宏有性成癮（Sex Addiction）和自戀型人格（Narcissistic Personality Disorder）的問題。
4.找了5個心理師，是因為王力宏希望「找到會被說服太太是瘋子」的心理醫師，而且有真正諮詢到的只有2個心理醫師。

詳情請閱讀：李靚蕾深夜5項反擊王力宏！　心碎曝「長期遭精神虐待」：他有性成癮

→李靚蕾哥哥開轟王力宏

王力宏19日發聲，很快就被李靚蕾打臉，李靚蕾親哥也看不下去，以175字、6個問號酸爆王力宏，更直接嗆王力宏道歉的無辜朋友應該是炮友。

詳情請閱讀：李靚蕾親哥發聲了！　175字轟王力宏砲火全開：說幾個笑話

→「蕾神之鎚」第7鎚再槓王力宏

蕾神第6鎚文末留下伏筆，「今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續。」等到早上，她再度貼出長文狂鞭渣前夫，認為王力宏仍然還想用情緒操控的方法轉移注意力，如今的她已經被培養出，能夠把焦點拉回真正該討論的問題的能力。於是李靚蕾提出5點關鍵問題，希望王力宏針對這些問題說明。

1.是否承認召妓行為？（目前已公開指控或有證據的）
2.是否承認婚前就有約炮習慣、甚至有劈腿事實？
3.王家人把她當成生育機器，長期羞辱、霸淩、冷暴力，在她為王家生下3個小孩後，就被以各種方式脅迫離婚。
4.反擊王力宏「請求妳讓我可以見見他們（孩子）」，李靚蕾不只隨時歡迎王力宏看小孩，還同意男方加裝一個可遠端操控、隨時單方可自動開啟的「視訊機器人」。
5.反擊王力宏聲稱「現在選擇公開發聲，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求」，李靚蕾表示，她19日一整天都在嘗試聯繫王力宏，但對方不接電話也不回訊息。

詳情請閱讀：李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

→「宏慌之力」收力了

話題延燒3天，王力宏20日午間終於道歉，他發文指出，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。」不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻帶給家人困擾、沒給大眾做好偶像該有形象是自己的錯，向爸媽、李靚蕾和孩子們道歉，並宣布「準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」

詳情請閱讀：王力宏「左思右想3天」道歉了！　暫時退出演藝圈：留時間陪父母孩子

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