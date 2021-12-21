莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

▲莫德納表示，第3劑疫苗能提高37倍中和抗體。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新魔王變種病毒Omicron侵襲全球，所有人都在擔憂現有的「完整接種」是否足以抵抗Omicron。莫德納20日表示，如果施打第3劑，且劑量為原本的一半，就能夠提高37倍的中和抗體，使民眾足以對抗傳播速度極高的新變種Omicron。

根據《美聯社》報導，隨著Omicron逐漸入侵各國，專家紛紛呼籲民眾，應該接種第3劑作為加強劑，才能有效提升防護力。莫德納20日表示，比起只接種2劑疫苗，施打第3劑能夠有效提高防護力，增加37倍的中和抗體，以對抗新變種Omicron。

▲莫德納建議免疫系統弱的人，第3劑可以施打全劑量。（圖／路透）



通常第3劑加強劑的劑量為原本的一半，也就是50毫克，不過莫德納也指出，如果第3劑施打的是全劑量，那麼防護效果更強，能夠將抗體水準提高83倍。儘管第3劑施打全劑量很有可能造成更嚴重的副作用，但是對於免疫系統較弱的人，還是建議第3劑施打全劑量。莫德納同時也公布了相關實驗數據，不過尚未經過科學審查。

美國國立衛生研究院（U.S. National Institutes of Health）上周也公布了檢測結果，相關數據的確出現了類似的上升。目前許多現有的證據都證實應該要在符合條件的情況下接種加強劑疫苗。

儘管抗體水準可以預測疫苗預防感染新冠病毒的效果，但是卻也只是免疫系統的一層防禦。另一項研究則表明，人類如果發生突破性感染，疫苗依舊可以幫助其避免引發重症。