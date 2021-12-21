「最強3劑組合」曝　醫揭這情況可望再降級：明年仍脫不下口罩

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布第三劑疫苗施打規劃，廠牌都可自由選擇。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，「AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納」，這可能是至今最強的三劑組合；另外，如果可以順利圍堵Omicron，春節後可能就會繼續降級與放開國門。

沈政男在臉書說，20日最大新聞是莫德納公司說，第三劑打半劑可增強對Omircron的保護力30多倍，但打全劑，注意了，可增加80多倍，「哥有沒有說，不用急著打第三劑的半劑莫德納？你不聽，我也沒辦法。」

沈政男表示，注意，這是兩劑莫德納以後打全劑，至於你打了兩劑AZ，當然第三劑要打莫德納全劑嘛！否則抗體足夠對付Omicron嗎？你看指揮中心公布的第三劑指引，基本上是「你愛打什麼就打什麼」，但就是不建議第三劑打AZ。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.51%、第2劑65.70%、追加劑接種率0.25%。（圖／記者呂佳賢攝）

沈政男指出，其實第二劑就不要打AZ了，直接打莫德納，再來第三劑再打全劑莫德納，這可能是至今最強的三劑組合：AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納，「參考參考，哥沒有打算說服任何人，因為拿數據給你看，你也是堅持己見，還說你要打臉哥啦，人類的愚蠢已經超過哥的想像了。」

沈政男提到，輝瑞說，新冠疫情可能持續到2024才會結束，「2024，哥有沒有說，你明年還是脫不下口罩？」

沈政男認為，如果可以順利圍堵Omicron，春節後可能就會繼續降級與放開國門，但如果劇本相反，那就是另一回事了；如果Omicron漏進來，能打第三劑就趕緊打，而且要一起呼籲開放第三劑打全劑莫德納，「不是說莫德納有好多快要到期？開放第三劑打全劑，馬上就解決掉了。」

指揮中心公布第三劑疫苗專家建議，對象是18歲以上民眾，還是以和第二劑間隔5個月為主，廠牌都可以自由選擇，只有莫德納需要打半劑量。至於第三劑疫苗未提供AZ，指揮官陳時中解釋，因為現在專家看起來，AZ當作第三劑追加劑，效果比其他來得差。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼第三劑疫苗相關說明。（點圖可放大／指揮中心提供）





