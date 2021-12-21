加州北部外海6.2強震　舊金山灣區也有感！災後畫面曝

▲舊金山西北外海發生強震。（圖／翻攝USGS）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州在台灣時間清晨4點10分發生規模6.2地震，震源15.2公里，震央距離舊金山西北216英哩（約347公里），就在北加州外海不遠處，距離震央最近的是小鎮佩特羅莉亞（Petrolia）。目前未傳出傷亡，也未發布海嘯警報。

▲地震震碎一家商店的玻璃。（圖／路透）

根據美國地質調查所（USGS），距離震央最近的佩特羅莉亞小鎮人口少於1000人，最近的人口聚集區在尤里卡（Eureka），因震央發生位置在北加州人口較稀少處，落在有感強震範圍內的人口僅約2.5萬人。然而此次地震相當有感，據報就連就金山灣區都能感覺到晃動。

該區域前一次遭遇如此規模的地震是在1993年，相隔28年後再發生大規模地震，在強震範圍內開設超市的店主辛吉（Ranjeet Singh）表示當下「非常恐怖」，而店內架上原本排列整齊的牛奶、飲料、餅乾甚至紅酒紛紛掉落，液體流滿走道。



BREAKING NEWS… NEW VIDEO from what appears to be a #California salon after STRONG 6.2 MAGNITUDE #EARTHQUAKE just struck off California. “Moderate” to “Strong” shaking. #BreakingNews @wlwt pic.twitter.com/NeN9Bb69ug — Steve Norris (@SteveNorrisTV) December 20, 2021





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