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牡羊蕾神重捶　他喊「可能只是開胃菜」！金牛王力宏要當心這點

記者陳俊宏／綜合報導

「蕾宏之鬥」交戰多日，王力宏在李靚蕾敲下猛力第4鎚後，終於低頭道歉。對此，命理專家小孟老師分析金牛座的王力宏和牡羊座的李靚蕾，「力宏要當心，牡羊女有可能不太接受綑綁式道歉，最怕未來會希望男方分段式道歉，也就是每件事逐條道歉，但不管如何事情到最後都會如女方所願。」

小孟老師20日在「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書說，牡羊座的女生愛恨分明，尤其牡羊座戀愛宮由獅子座所駐守，因此牡羊女在愛情上非常有正義感，只要讓她們發現另一半外遇，一開始牡羊女會容忍，到一個程度若對方都不改，是會搜集證據甚至還會寫日記，為的是有朝一日倘若有對方的親友來指責自己時，可以拿出來佐證，也可以為自己辯解。

小孟老師表示，另外，牡羊座的女人是一個非常忠珍的人，一但愛上就會付出一切，因此李靚蕾目前所做的一切，都是在宣洩不滿情緒，但以牡羊座來說可能只是開胃菜，未來可能還會有很多事情再爆出，只要男方很誠懇道歉，女方會收手就此打住。

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▼王力宏、李靚蕾往日情已成追憶。（圖／翻攝王力宏IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▼王力宏和李靚蕾結婚8年離婚。（圖／翻攝微博）

▲王力宏。（圖／翻攝自微博）

小孟老師指出，牡羊座木星明年逆行本命宮，對於女方較為不利，可能會有小人出現，建議牡羊女不宜將此事拖到2022年4月，因為2022年4月後星象不利牡羊座，適可煞車是最完美的，因為男方已經什麼都沒有了。

小孟老師分析，金牛座的男生面對問題只會選擇逃避，或者再找理由與藉口來合理化自己的行為，但容易會越描越黑；金牛座的精神宮由牡羊座所駐守，因此牡羊座若跟金牛座鬧翻，恐對金牛座殺傷力會非常驚人到驚嚇，牡羊座也會將過去金牛對自己所做的折磨，反過來讓金牛座感受一番。

文中提到，這樣也會讓以後誰跟金牛座的王力宏在一起，都會變成眾失之的，變成劍靶，只能說婚前金牛剋牡羊，婚後牡羊剋金牛；不過，金牛座力宏要當心，牡羊女有可能不太接受綑綁式道歉，最怕未來會希望男方分段式道歉，也就是每件事逐條道歉，但不管如何事情到最後都會如女方所願。

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