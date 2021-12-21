蕾神狂敲4重鎚　醫喊「女生婚後要維持這2項能力」獲萬讚

記者陳俊宏／綜合報導

歌手王力宏被前妻李靚蕾痛揭長年冷暴力、約炮、召妓，雙方一來一往公開發文，他終於在20日道歉。對此，ICU醫師陳志金認為，女生結婚以後，至少還要維持「經營自媒體」、「平日多寫文章」這兩項能力，獲得上萬名網友按讚。

陳志金20日在臉書說，王力宏一封聲明書，竟然讓大家開始質疑他寫詞的能力，應該是意想不到吧？黃明志的詞，他就相信是自己寫的。

▼王力宏與李靚蕾情斷8年婚姻。（圖／翻攝王力宏IG）



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陳志金認為，女生結婚以後，至少還要維持這兩項能力：

1、經營自媒體，保持通暢的發聲管道：臉書、IG、微博都好，網路世代，已經不必開記者會了，全世界的媒體半夜也會守著你的帳號等發文

2、平日多寫文章，維持良好的寫作表達能力，特別是長文的敍事能力。

對此，許多網友留言，「沒錯，跟我女兒講多少次作文很重要，這三天就讓她深刻感受到了」、「身為專教寫作和表達的英文老師，以後再也不用煩惱學生的學習動機了，論述能力已證明是基本生存條件XD。」

▼李靚蕾生下3名小孩。（圖／翻攝李靚蕾IG）

還有人大讚李靚蕾，「蕾神的條理清晰，態度不卑不亢，敘事邏輯明確簡潔，還有點小幽默，我開始懷疑以前歌詞都是蕾神寫的了。」

「蕾宏之鬥」交戰多日，王力宏在李靚蕾敲下猛力第4鎚後，終於低頭道歉。他表示，不再解釋與辯解，也會暫退演藝圈彌補過錯。