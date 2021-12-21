王力宏中了！性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純性慾極強」

記者陳俊宏／綜合報導

李靚蕾與王力宏離婚後，接連爆料前夫召妓、約砲、性成癮。對此，命理專家小孟老師在臉書提出三星座容易性愛成癮，分別是雙魚座、金牛座和天蠍座，其中王力宏就是金牛座。

Top3：雙魚座

雙魚座的人要特別注意，容易因為工作壓力大，生活產生抑鬱而想要藉由性來調節身心達到釋放壓力，雙魚座只要有壓力或工作忙碌過大，就會有慾火上身。因此小孟老師建議，倘若雙魚座要釋放壓力必須要早睡早起保持身心平衡，一旦有慾火來臨時請轉移焦點，看書或聽音樂是不錯的選擇。

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▼王力宏是金牛座。（圖／翻攝王力宏IG）



Top2：金牛座

金牛座的人外表給人很單純很誠懇的感覺，但其實他們性慾極強，同時金牛座也很喜歡肢體接觸的快感，他們樂於享受性所帶來的樂趣，有時稍微輕觸一下，他們就會非常愉悅，很能在床第之間帶領對方達到很開心的境界，也容易性愛成癮。小孟老師建議多泡澡，多聽心靈音樂，讓自己每天生活充實。

Top1：天蠍座

天蠍座的朋友，喜歡享受性所帶來的刺激感，對於前戲也是非常拿手，當他們喜歡某人時，就會如同天雷勾動地火般不斷在床上翻騰覆雨，直到對方說stop！！小孟老師建議當性慾來臨時，不要待在家出去走走，或者跑步讓自己累，喝溫開水順道冥想草原或高山，能降低性需求。

李靚蕾透露心理醫師曾表示，王力宏有性成癮及自戀型人格問題。對此，性治療師童嵩珍指出，性成癮者最常以「買賣行為」達到滿足，若覺得沒有征服感，約炮就會發生，一旦正常性愛不夠刺激，最終走向極端自毀，緊接而來的是性功能障礙就此產生。