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王力宏難翻身！陷陸監管風暴　陸媒直言商業帝國瓦解

▲▼重傳logo。王力宏。（圖／資料照）

▲王力宏離婚風暴全面衝擊商業版圖。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

王力宏自捲入與李靜蕾離婚風暴以來，不僅汽車品牌INFINITI迅速解約創下合作最短紀錄，其餘像是周大生珠寶、讀書郎等，購物網站「得物」也全面下架王服裝品牌商品，讓他獲封「日拋型代言人」。深陷解約賠償風暴，陸媒指王力宏一旦被正式定調「劣跡藝人」，就會因受監管風暴而事業受到全面衝擊，難以再翻身甚至復出。

《北京商報》指出，王力宏在20日道歉宣布暫退演藝圈之前，連續幾日未發聲，也未對當時李靚蕾的文中內容做出反駁，但幾乎第一時間INFINITI便已迅速刪除與王有關的微博動態，同時宣布終止品牌合作，結束雙方約30小時的合作關係，除了INFINITI、讀書郎、周大生珠寶外，出道26年、商業版圖遠不只品牌代言的王力宏，現在也面臨版圖全面崩潰的絕境。

報導指出王力宏在大陸就有3家關係企業，江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司、西東音樂（上海）有限公司和火力全開商業（上海）有限公司，累計註冊資本達2300萬元人民幣（約新台幣1億元），其中「火力全開」還是和李靚蕾共同經營。

其實近年重心早就深耕大陸的王力宏，還涉足直播帶貨、音樂教學等領域，根據《界面新聞》報導，王力宏今年在「月學」APP上開辦音樂教學課程，一期課程定價人民幣1699元，光第一期就有超過2萬人報名，估計可為王帶來近3400萬元（約新台幣1.5億元）的收入，但如今他必須面臨鉅額違約賠償。

中共中宣部今年9月在《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》中指出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念華波、違法失德言行時有發生，因此要求進一步強化行業管理，加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。加上此前中共中紀委已明言「失德必究」，王在大陸的演藝事業與衍申相關商業版圖恐怕就此被打碎。

電視評論人孫禹認為，現今大陸社會對劣跡藝人已不再保有以往的寬容度，若被認定為劣跡藝人，「原本的事業必然會受到嚴重的衝擊」。

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