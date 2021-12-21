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冬至拜月老超靈！超準心測「選最愛口味的湯圓」 測愛情甜蜜指數

▲▼湯圓。（圖／Unsplash）

▲▼湯圓。（圖／Unsplash）

記者陳致平／綜合報導

今天就是一年一度的「冬至」，是個象徵團圓的日子，也是二十四節氣中最重要的節日，很多人會團聚在一起吃湯圓，不過其實在這天，也是有許多的習俗、禁忌需要多多留意。

冬至是一年當中白天最短、夜晚最長的一天，古人認為這一天是陰極之至，同時也是陽氣開始回升的轉換點。有句諺語說，「冬至大如年」，可見冬至和農曆春節一樣重要。冬至吃湯圓，不僅象徵團圓、圓滿之意，更是代表增添了一歲。

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冬至過後陽氣漸重，所以習俗上，冬至這天會以吃圓形食物來迎接陽氣。依照傳統民俗說法吃湯圓不可吃單數，要吃雙數，「成雙成對」以求圓滿吉利。此外，命理師楊登嵙也提醒道，「紅湯圓」象徵金，可招桃花、招人緣、「白湯圓」象徵銀，可招財、旺事業，因此在吃湯圓的時候，碗裡儘量一次裝有兩色的湯圓，象徵圓圓滿滿、財源廣進。

關於吃湯圓也有許多眉角，各地的習俗也不盡相同。湯圓分為有陷料和沒餡料兩種，有一種說法是，有餡料的湯圓用來「祭祖」，沒餡料的湯圓用作「祀神」。吃湯圓也有另外一種習俗，也就是每個人拿碗裝湯圓，每次只舀兩粒， 吃到最後，未婚者會剩下奇數， 若是已婚則為偶數。也有人會依據湯圓剩下的是奇數還是偶數，預測自己的賭運的輸贏，剩偶數是賭博大贏的吉兆、奇數則是大輸。

也有命理師指出，冬至吃湯圓有團圓之意，「圓」亦為「緣」之意，所以未婚男女可以利用這天到月老廟祈求緣份，備妥五色絲線（綠、紅、白、黑、黃色））讓月老幫你物色適合的對象。

過冬至時大家習慣都會吃上一碗熱騰騰的湯圓，一項在網路上瘋傳的湯圓心理測驗，讓大家的選擇出自己想吃的湯圓，測出你經營一段關係的樣子，究竟是浪漫到骨子裡的愛情還是細水長流的愛情適合你呢？

當你眼前擺著一碗熱氣氤氳的湯圓，有可能是傳統的紅白小湯圓、經典口味芝麻和花生，或者是特殊口味抹茶，從上述四個選項裡，「選出一種你最喜歡的湯圓口味，來測測你的戀愛甜蜜指數！」

▲冬至湯圓心理測驗，測出你的愛情甜蜜指數。（制圖／ETtoday視覺中心）

花生→愛情甜蜜指數：90%

從你的選擇來看，提味提香、刺激味蕾的花生餡，反映出你內心追求的是一種突如其來的驚喜與浪漫愛情，這樣的甜蜜會讓你心動不已，從而更有動力經營感情生活。浪漫是愛情的調味劑，可迅速點燃愛火。不過，切記不可把「驚喜」變成「驚嚇」，要選用對方喜歡的浪漫方式，才能達到感情增溫的效果。

紅白小湯圓→愛情甜蜜指數：70%

你選擇的是平淡無奇的原味湯圓，雖然沒有餡的提味，但是可依照自己的喜好用紅豆湯、花生湯等各種甜湯來搭配，可清淡也可豐富多彩。反映出你表面看很平靜，實則內心非常渴望甜蜜與浪漫。只要你把心中的激情釋放出來，做些讓人跌破眼鏡的舉動，在平淡的生活激盪出火花，你的愛情也可以很甜、很有味道。

芝麻→愛情甜蜜指數：60%

你選擇的是最傳統、人們最熟悉，也最能讓人安心的芝麻餡湯圓，反映出你內心渴望平靜安好、舒心愜意的感情。對於你來說，彼此之間的默契，一個眼神、一個溫暖的小舉動，就能喚醒彼此的默契，這份相互理解就是最美好的浪漫。如若能偶爾把心思花在生活情趣上，製造一些小驚喜，感情生活會更加甜蜜、豐富唷。

抹茶→愛情甜蜜指數： 30%

你選擇的苦中帶甘的抹茶，反映出你內心渴望風雨生信心的感情，正因為得來不易才顯得珍貴。但你一定要知道，不是每個人都會擁有戲劇般的愛情，所以，不要一味地追求刺激，或是沉浸於想像的浪漫愛情中，回歸現實，細細品味平淡，才能品出其中的回甘。

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關鍵字：

冬至湯圓拜月老愛情

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