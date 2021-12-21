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冬至「4生肖」財運大爆噴！　這些星座健康要注意

▲▼快看看自己是不是10月擁有好財運的4個生肖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲快看看自己上榜沒？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

今（21）天就是冬至！在這個全年黑夜最長的一天，除了要團圓吃湯圓外，也是非常適合轉運的好日子。對此，清水孟國際塔羅小孟老師日前就點名4生肖，冬至一到財運馬上降臨；同時也特別提醒4星座要在這一天注意身體健康狀況，快來看看自己有沒有在榜上。

第四名：屬虎

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屬虎的朋友可以好好發揮你們的力量，在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好但是自己不一定能夠負荷，不要免強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。

第三名：屬狗

屬狗的朋友你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！投資方面：謹慎投資看長遠，不能豪賭。

第二名：屬馬

屬馬的人貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，而若有想換工作的朋友這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。

第一名：屬豬

屬豬的人，你的好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個月人脈就是你的錢脈！快去約起來投資方面：宜參考親友意見，會有不錯的項目。另外事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！

▲冬至湯圓雖然可口，營養師提醒當心熱量超標、造成身體負擔。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲冬至團員吃湯圓！（示意圖／衛福部南投醫院提供）

在冬至這天，除了把握將荷包塞滿滿的最好機會外，小孟老師也提醒4個星座要注意身體狀況：

牡羊座

在冬至健康方面要留意一下你們的作息情況，牡羊座的人身體基本上都還算不錯，但若有出什麼狀況首先要從作息跟心情情緒來看，有時太過煩燥的生活也會讓你們的作息不正常，盡量養成規律生活對你們是好的。

處女座

冬至一到健康的部份容易會有過勞的傾向，大部份都是跟職場的工作有關，除了賣力工作還是要留意自己的身心飲食作息是否有正常，不然容易會過度疲勞，引發身體的不適。

巨蟹座

你們的消化系統會比較弱一點，所以在飲食方面的選擇上建議比較清淡的飲食，太過刺激性油膩的食物要控制的吃，不要太過的攝取，以免造成腸胃的負擔。

獅子座

冬至一到比較要注意的是新陳代謝的問題，獅子座的朋友們，也是工作狂的一種，所以有時後為了一些自己樂愛的事情，容易忘了要休息或正常吃飯，但這樣不正常的模式長期下來，會導致新陳代謝變差，所以還是要注意一些身材跟作息才行。

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