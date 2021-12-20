陳明文主張「縣市平權、國民平等」　盼政院提行政區劃版本

▲民進黨立委陳明文表示，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。（圖／取自陳明文臉書）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文19日邀集府院黨高層及部分執政縣市首長開會，其中就新竹縣市合併議題進行討論，與會者有高度共識並支持升格。對此，民進黨立委陳明文20日表示，他認為整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區，希望望行政院能檢討行政區劃，並提出政院的行政區劃版本。

陳明文20日上午在臉書表示，昨天在官邸，他與蔡英文和老朋友們討論公投後的國家發展，席間民進黨立法院黨團總召柯建銘提出新竹縣市升格議題，「針對柯總召的個人提案，我尊重」。

不過，陳明文也說，他仍然相信台灣的國土規劃必須以宏觀的視角討論，這樣才能落實「縣市平權、國民平等」，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。

陳明文提及，總統蔡英文在今年國慶談話特別提到，「我們有必要因應國家發展的需要，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做出必要的檢討和調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。」

陳明文指出，昨天蔡英文在官邸再次強調，她認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論，「我非常認同總統所說的」，行政區規劃議題，是一個需要高度凝結共識的嚴肅議題，它需要經過國民與政府不斷地對話與討論，才能淬煉成人民的共識。

陳明文強調，「縣市平權、國民平等」是他一再堅持的訴求，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃，希望行政院能檢討行政區劃，並提出行政區劃版本，讓行政區劃議題能夠被廣泛討論，也期望透過新的行政規劃，讓所有台灣人都能享有應有的待遇，落實縣市平權。