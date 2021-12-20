　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「竹竹合併」綠營趕明年6月前三讀　蔡壁如：假借升格沒收民主

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

府院黨高層昨（19日）拍板支持新竹縣市合併。民進黨團總召柯建銘表示，最快明年6月完成修法，可趕上大選。對此，民眾黨立委蔡壁如批評，假借升格沒收民主，執政黨想的是收回民眾的權利，由市長權力一把抓。

蔡壁如表示，戒嚴時代政府怕民選市長成為改變的火車頭，假藉升格直轄市的方式來沒收選舉，台北市1967年升格為直轄市，高雄市1979年升格，直到1994年才恢復市長選舉，現在民主時代升格直轄市，仍保留首長選舉，但鄉鎮市自治選舉被沒收了，執政黨想的是收回民眾的權利，由市長權力一把抓，改派區長，降為市府派駐單位。

蔡壁如指出，縣市之間的資源不平等，應全面改革，她在去年此時舉辦公聽會，提出《財政收支劃分法》的全盤大修，並呼籲配套修改《地方制度法》，增訂《行政區劃法》，現在民進黨只打算修《地方制度法》第四條，雖然在輿論反彈下，不敢調整人口門檻的數字，但把「且」改成「或」，仍是實質上拿掉門檻，還是為一個人的參選，因人設事修法。

蔡壁如提到，挾著公投完封的餘威，總統蔡英文立刻找黨內各派系龍頭，急著為一個人的參選修法解套，還趕在下個月召開臨時會闖關，為明年底的縣市長選舉提早鳴槍起跑，馬英九當總統時，六都升格合併，採「由下而上」，須經各縣市議會同意通過，蔡英文現在的第七都新竹合併升格，會不會改採「由上而下」，由中央直接拍板？大家等著看。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　超扯黑歷史全被挖
唐綺陽轟王力宏「還在演好人」　抓道歉文5逃避重點
酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈亡
王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷
偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他
王力宏崩！美女作家急喊「音樂才子最後希望」：別連你也塌
王力宏道歉文被抓包「偷抄作業」！　對比圖笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」　累積點數兌換悠遊卡加值金

立委質疑績效不彰凍結預算　人權會：受疫情不可抗力因素影響

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

「竹竹合併」綠營趕明年6月前三讀　蔡壁如：假借升格沒收民主

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

日本5縣市核食開放？　總統府發聲了：秉持3大依據來處理

2024不選總統？　侯友宜：選舉還很遠「每天掛在嘴裡這樣對嗎？」

日本5縣市食品開放時間表？　蘇貞昌：只有一個態度就是食安第一

蘇貞昌「大新竹合併有助半導體競爭力」：蔡英文已有明確指示

公投大勝投入2024總統大選？　蘇貞昌：繼續支持讓政府更有力做事

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」　累積點數兌換悠遊卡加值金

立委質疑績效不彰凍結預算　人權會：受疫情不可抗力因素影響

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

「竹竹合併」綠營趕明年6月前三讀　蔡壁如：假借升格沒收民主

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

日本5縣市核食開放？　總統府發聲了：秉持3大依據來處理

2024不選總統？　侯友宜：選舉還很遠「每天掛在嘴裡這樣對嗎？」

日本5縣市食品開放時間表？　蘇貞昌：只有一個態度就是食安第一

蘇貞昌「大新竹合併有助半導體競爭力」：蔡英文已有明確指示

公投大勝投入2024總統大選？　蘇貞昌：繼續支持讓政府更有力做事

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

雲林「稻草酸菜文化季」12／25登場　有大型捲心酥、可愛稻草迷宮

2個月天使小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼靠針筒微笑...網萌暈羨慕

別只是吃湯圓！冬至8招開運法曝　命理師：財運、桃花旺到明年

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

買房請避開！這6種風水煞氣易破財、招來血光之災

琢磨離壘距離多一點　林立拿盜壘王是緣份

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

減肥停滯期是「身體保護機制」　3招繼續瘦、減重不灰心

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

王力宏在中國會被追殺　張之豪：光是「這件事」恐讓他被起訴

新竹升格「林智堅可當16年市長」　民進黨提案內容曝光

快訊／熊好券又出包！服務異常無法登記　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

名嘴：國民黨輸到脫褲　只有他贏

豬農大縣被完封！雲、屏養豬協會吐4字

國民黨斬馬謖？　沈富雄稱「他」是救星

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

評藍營公投失敗關鍵　名嘴：提2個卻打成藍綠對決

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

他提醒王力宏：中國用劣跡藝人追殺　台灣保障所有人權包括渣男

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

四大公投「不同意」全面完封！　盧秀燕回應了

更多熱門

相關新聞

反萊豬公投結果大翻轉　蔡壁如籲一定要加入CPTPP：沒有藉口了！

反萊豬公投結果大翻轉　蔡壁如籲一定要加入CPTPP：沒有藉口了！

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，其中，同意方原先預期輕騎過關的反萊豬公投意外翻盤，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，反萊豬公投落馬最讓自己意外，蔡也呼籲總統蔡英文，一定要加入CPTPP、簽下台美FTA，「國人都願意讓萊豬進口了，別讓國人失望。」

綠營四公投「4：0」完封　蔡壁如嘆：縱容政府的濫權

綠營四公投「4：0」完封　蔡壁如嘆：縱容政府的濫權

蔡英文三接主文「遷址講成停建」　蔡壁如痛批說謊：有閱讀障礙？

蔡英文三接主文「遷址講成停建」　蔡壁如痛批說謊：有閱讀障礙？

民眾黨今晚辦公投之夜　蔡壁如批藍綠綁架民眾

民眾黨今晚辦公投之夜　蔡壁如批藍綠綁架民眾

突被高嘉瑜背後摟著「什麼話都沒說」　蔡壁如心疼：她真的很堅強

突被高嘉瑜背後摟著「什麼話都沒說」　蔡壁如心疼：她真的很堅強

關鍵字：

竹竹合併升格蔡壁如

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面