「竹竹合併」綠營趕明年6月前三讀　蔡壁如：假借升格沒收民主

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

府院黨高層昨（19日）拍板支持新竹縣市合併。民進黨團總召柯建銘表示，最快明年6月完成修法，可趕上大選。對此，民眾黨立委蔡壁如批評，假借升格沒收民主，執政黨想的是收回民眾的權利，由市長權力一把抓。

蔡壁如表示，戒嚴時代政府怕民選市長成為改變的火車頭，假藉升格直轄市的方式來沒收選舉，台北市1967年升格為直轄市，高雄市1979年升格，直到1994年才恢復市長選舉，現在民主時代升格直轄市，仍保留首長選舉，但鄉鎮市自治選舉被沒收了，執政黨想的是收回民眾的權利，由市長權力一把抓，改派區長，降為市府派駐單位。

蔡壁如指出，縣市之間的資源不平等，應全面改革，她在去年此時舉辦公聽會，提出《財政收支劃分法》的全盤大修，並呼籲配套修改《地方制度法》，增訂《行政區劃法》，現在民進黨只打算修《地方制度法》第四條，雖然在輿論反彈下，不敢調整人口門檻的數字，但把「且」改成「或」，仍是實質上拿掉門檻，還是為一個人的參選，因人設事修法。

蔡壁如提到，挾著公投完封的餘威，總統蔡英文立刻找黨內各派系龍頭，急著為一個人的參選修法解套，還趕在下個月召開臨時會闖關，為明年底的縣市長選舉提早鳴槍起跑，馬英九當總統時，六都升格合併，採「由下而上」，須經各縣市議會同意通過，蔡英文現在的第七都新竹合併升格，會不會改採「由上而下」，由中央直接拍板？大家等著看。