BNT接種死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵翻

▲截至11月25日上午10點為止，全台BNT已接種681萬4788劑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心25日表示，截至24日為止，接種第一劑疫苗的人口涵蓋率達77.34％，第二劑涵蓋率則來到50.5％，突破50％大關。對此，有網友查詢衛福部公布數據，發現BNT全台已接種681萬4788劑，但死亡通報僅35例，比起其他廠牌，數字算是低，讓他不禁好奇「台灣為什麼不一開始就進口BNT？」引發熱議。

原PO在PTT八卦版貼出統計數據，並表示「BNT也太猛了吧，打幾百萬劑才31死（編按：最新數據為35），台灣為什麼不一開始就進口BNT？」

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從衛福部公布的「疫苗接種後不良事件通報」統計可見，截至11月25日上午10點為止，AZ累計接種1453萬8435劑、莫德納714萬9446劑、高端142萬9750劑、BNT則是681萬4788劑；疑似不良發生死亡的通報數，截至11月24日下午4點為止，依序為783例、284例、33例、35例。

▼疫苗接種後不良事件通報統計；點圖可放大。（圖／衛福部）

▼各大廠牌疫苗接種劑數；點圖可放大。（圖／衛福部）

許多人看完紛紛表示，「感謝郭董」、「一開始不是說BNT=復必泰=等於中國製造嗎」、「副作用反應大，不代表死亡風險高」、「BNT就目前相對來說最平衡的一支疫苗，不然美國總統幹嘛打？美國幹嘛給小孩打」、「還有人在扯接種對象，高端不能打12歲怪誰？」

不過，也有人不以為然，「因為才第一劑」、「BNT心肌炎是第二劑，現在大多都只打一劑」、「高風險族群都去打AZ了」、「沒有現貨啦，你當是在買菜？」、「接種的都高中生阿」、「其實打的年齡層真的有差，但還是要謝謝郭董」、「年輕人死亡率vs中高齡死亡率，自己想」。

事實上，衛福部在「疫苗不良事件通報摘要」中即指出，「通報率」不等於「發生率」，因為通報數量本身無法解釋和得出疫苗的問題、嚴重程度、頻率或發生率結論，應在有科學資訊的背景下進行解釋，才不致誤解。

▼各大廠牌疫苗接種對象、年齡層；點圖可放大。（圖／衛福部）

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