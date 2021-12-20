高雄1.8億網美天橋「前鎮之星」復活了　大翻修後開放通行

▲高雄前鎮之星是IG熱門拍照景點。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄造價1.8億的前鎮之星，是許多網美拍照打卡的IG熱門地點，但先前被高雄市議員陳麗娜批評滿是補釘，很多地方脫落到不行。高雄市工務局著手進行改善，自行車道鋪面已於12月上旬改善完成，並重新開放通行。

近年全球暖化嚴重，城市節能減碳成為重要議題，打造舒適安全的人行、自行車空間成了市府重要任務。前鎮之星有高雄最美自行車橋之稱，但啟用多年來部分設施逐漸老舊損壞，原有的彩色瀝青鋪面更是剝脫老化。

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▲先前陳麗娜批評高雄前鎮之星變得破破爛爛，路面滿是補釘，很多地方脫落到不行。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局指出，結合中山四路捷運凱旋站及凱旋四路輕軌前鎮之星站的前鎮之星自行車道鋪面已於12月上旬改善完成，並重新開放通行。工務局養工處先行著手改善橋梁鋪面，保障市民通行安全，未來將逐步辦理整修，讓這座點亮前鎮的美麗新星再現新風貌。





▲▼前鎮之星橋梁鋪面完工，周邊道路將持續改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

除此之外，前鎮之星周邊道路也將持續改善，工務局接續辦理中山三、四路與新生路道路改善工程，由於中山、沿海路為高雄市最重要的南北幹道，沿線毗鄰臨海工業區、高雄港及洲際貨櫃中心等，重載車輛密度居全國之冠，多年來路面嚴重損壞，所需改善經費龐大。

高市府今年初積極向營建署取得約1億500萬前瞻計畫經費來完成中山、沿海路道路改善的最後一哩路，另新生路也會於這次前瞻計畫中納入改善。