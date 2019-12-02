高雄輕軌第1千萬旅客誕生！1日17:59「前鎮之星站」刷卡…免費搭乘1年

▲高雄輕軌喜迎第1,000萬旅運人次。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌2日宣布，自2015年10月C1至C4站正式開放民眾免費試乘開始，終於在1日下午17:59分於輕軌C3前鎮之星站達成千萬旅運人次的里程碑這名幸運的旅客將可獲得「高雄輕軌一年免費搭乘資格」！

高捷公司表示，為了感謝旅客的愛護與支持，與高雄市捷運工程局自11月4日起特別舉辦「高雄輕軌1,000萬旅運人次預測票選抽獎」活動，針對高雄輕軌第1,000萬人次之旅客將誕生於哪一座輕軌車站，邀請所有喜愛輕軌的朋友們進行線上預測票選。

請繼續往下閱讀...

經過為期三週的公開投票後，總計有近2,500人參與，成功預測輕軌C3前鎮之星站者共計有816人，將於12月6日前從中抽出110名幸運兒，贈送豐富獎項。

高捷公司指出，第1千萬旅運人次已在1日產生，這名幸運的旅客將可獲贈由捷運工程局長官親自頒贈之「高雄輕軌(一年期)免費搭乘證」、「高雄輕軌1,000萬旅運人次達標專屬限量紀念一卡通」及輕軌周邊商品。

▲幸運的第1,000萬人次旅客可獲得紀念一卡通及輕軌周邊商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

而與第1千萬人次擦身而過的旅客也別氣餒，第9,999,999名及第10,000,001名刷卡搭乘之旅客，亦可分別獲得「高雄輕軌(半年期)免費搭乘證」、「高雄輕軌1,000萬旅運人次達標-專屬限量紀念一卡通」及輕軌周邊商品。

高捷公司表示，三位幸運兒所使用的卡號，將公告於高雄市捷運工程局、高捷公司官網及高雄捷運官方臉書粉絲專頁，敬請12月1日當天下午5時左右，有刷卡搭乘高雄輕軌的旅客主動上網查詢，並連繫高捷公司進行後續領獎核對事宜。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►酸黃國昌「要當勇敢立委」！韓國瑜提告：拿不出證據「意圖使人不當選」

►影／農委會「台肥借貸」6疑義 快移送！韓國瑜反擊：別搞澳洲共諜烏龍

►水果小販揮刀剁命根「染血痛嚎」…醫成功拯救雄風 推測：可能不想當男生