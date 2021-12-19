▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，原先藍營定調四大公投為「倒閣公投」，且民調一路獨走，直到總統蔡英文下令全黨動員，透過一場場宣講逐漸收復失土，才在公投一役打出「4-0」完封的驚天逆轉。其中，已74歲的行政院長蘇貞昌，扮演舉足輕重的角色，也被前立委陳柏惟認為是心中的MVP。

10月初，挾著成功罷免陳柏惟的氣勢，藍營公投戰前景一片看好，各項公投民調都穩定領先10-20%，反萊豬公投同意方甚至一度領先近30%，新科黨主席朱立倫更喊出四大公投就是「倒閣公投」、「蘇揆不信任案」，直接衝擊蘇貞昌在政院的領導地位，內閣改組聲浪也甚囂塵上。

在四項公投剛成案時，蘇貞昌堅持不像2018九合一選舉時一樣提對案比拚，僅以「四個不同意」宣傳政府立場，這樣的做法一度遭黨內質疑，沒有人看好「反向宣傳」的效果，加上疫苗政策引起民怨、變成「藍綠對決」的公投氛圍，讓公投民調始終不見起色。

但隨著綠營全黨動員，懸殊戰況也出現轉機，民進黨在全台辦超過百場宣講，已經74歲的蘇貞昌同樣無役不與，拿著招牌撞球桿跑了近80場大型的公投宣講，假日更是從早跑到晚，光是公投前黃金周末，就出席台北、新北、新竹、台中、台南及屏東等六場說明會，除了奮力為四大公投辯護，同時也為任內各項政績大力宣講。

作為民選總統後任期最長的行政院長，蘇貞昌手拿招牌撞球桿，細數閣揆任內政績，從成功防堵非洲豬瘟、防疫政策、台商回游、股市上萬點、發放五倍券、調整勞工與軍公教薪資創新高、育兒津貼等等，成功激起綠營支持者的熱情，也讓中間選民態度扭轉。

台灣基進黨前立委陳柏惟就表示，這趟全台公投說明會裡面，自己看到最辛苦的是74歲的蘇貞昌，看他的演講學習很多，演說平易近人、內容豐富有趣，聽說撞球桿講到激動還敲壞led螢幕，進出場用衝的，選歌選到文武旗飛，一聽到音樂就進入狀況，「真的是我心中的MVP。」

陳柏惟指出，蘇貞昌擔任院長期間，擋下非洲豬瘟、武漢肺炎、立院遇到一堆妖魔鬼怪、政院開一堆會、財政有盈餘、股市萬七，「74歲耶，這個阿公還在拼，還在對抗中國與中國黨，真的辛苦了，respect！」

公投結束後，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離四項不僅未達門檻，不同意票大於同意票，對比10月初的懸殊戰況，綠營的公投策略成功逆轉戰局，不僅倒閣聲浪煙消雲散，也更加穩固「蔡蘇體系」的運作，對於日前傳出內閣異動傳聞，蘇貞昌也在公投結束後的記者會上表示，「公投是就事論事」，跟人沒有關係，所以也跟改組沒有關係。

蘇貞昌指出，謝謝這段時間各方代表從不同方面給政府更多的指教，讓問題能思辨得更為完整，政府會就過程及結果，「更謙卑、更努力、更堅定地為人民服務，讓台灣更好，讓人民的意志更能實現」。

蘇貞昌表示，即便天氣不佳，仍有800多萬國人同胞走出來，針對並不簡單的公投題目表示清楚意見，「我非常感謝國人同胞用直接民權，表示對政府政策的堅定支持」，政府更有信心，要讓台灣走出去、能源轉型走下去、民主不用分歧。

蘇貞昌說，這是公投投票首度不與「人」綁在一起，台灣只針對公投題目做非常理性、仔細的溝通，讓民主更成熟，各種問題可以更理性、深入地被討論，「台灣真的非常不簡單，從威權走到民主不過是幾十年，現在更因為有這麼好的民主環境，針對問題的討論和決定，透過公投來產生非常圓滿的結果。」