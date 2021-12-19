桃園四大公投「同意票＞不同意」　藍營力拱他選2022市長

▲市議會議長邱奕勝(右二)帶領藍營，為公投宣講。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

四大公投得票結果出爐，桃園市是六都民進黨執政城市中，唯一四案同意票多於不同意票的城市。國民黨桃園市黨部主委、也是現任市議會議長邱奕勝認為，民進黨投下龐大各方資源宣講公投，卻未獲市民認同，尤其是公投第20案「珍愛藻礁」位於桃園觀音區，民進黨籍的市長鄭文燦應正視公投得票透露的地方民意。

▲桃園四大公投全都是「同意票大於不同意」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

由於，桃園市議長邱奕勝已於12月初請辭市黨部主委，然連月來，邱議長仍和黨籍議員四處宣講公投，籲請桃園民眾投正四個同意，18日四大公投得票結果出爐，對於桃市都是同意票多於不同意票，支持市民朋友紛紛於邱奕勝臉書留言「支持邱議長參選2022桃園市長。

▲國民黨桃園各選區議員自發性的街講公投四個同意。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



邱奕勝支持著在留言中紛紛表示：「至少桃園沒有輸，直得肯定，大家加油，支持議長選市長~讚~」、「桃園公投，贏道德仁義」、「坦白講，這公投是政黨政治的一種玩弄手段。殤民殃災、浪費公帑」、「勇敢庶民們，為了生存權，還是要跟正義、正信、正知的民意站在一起，做對得起自己及後代子孫的任務而生存下去。」…

邱奕勝則表示，國民黨桃園地方黨部推動公投四個同意，在沒有任何資源下，靠著選區議員自發性的街講，為了人民的健康與台灣的未來站出來，獲得市民支持，桃園四個公投同意票多於不同意票，雖然全國總票數使公投沒過關，但各界都已看見桃園民意。