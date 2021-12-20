第二波熊好券今開放！限時11天登記　最多一次中1500元

記者黃翊婷／綜合報導

台北熊好券第二波意願登記今日（20日）上午9時起開放登記，期限至12月31日24時止，為期11天，預計將在明年1月3日進行線上抽獎。另外，第二波熊好券登記採取5擇2的方式，民眾可透過台北通APP選擇2種票券，除了住宿券維持1000元額度之外，還有200、300、400、500元等4種不同額度，最多可中1500元。

▲第二波熊好券將在明年1月3日公開抽獎。（資料照／記者李毓康攝）

第一波台北熊好券11月5日起開跑，至今已累積超過250萬筆交易，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共5種票券，使用期間為今年11月5日至明年1月2日24時止，預估今年底交易筆數可達到發行量的7成。

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而第二波熊好券登記今日（20日）上午9時起開放，這次是採取5擇2的方式進行，民眾在開放登記期間可透過台北通APP點選喜愛的2種票券，除了住宿券仍維持1000元額度外，其餘4種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會，最高一次可拿1500元。北市府預計在明年1月3日於律師的見證下，公開進行線上抽獎。

至於已經在第一波幸運抽中熊好券的民眾，《東森新媒體ETtoday》也整理出5種票券的使用規則以及4大QA，供大家參考。

住宿券使用規則

抽中住宿券之民眾，可於台北通APP的票夾中領用，並查詢適用店家。

民眾於活動期間之平、假日，持本熊好住宿券至參與活動旅宿業消費使用。適用店家皆可於台北通APP查詢。

1.僅適用國內外自由行旅客（散客）

2.須於有效期限內使用，並一次使用完畢，不得找零、兌換現金、商品禮券、現金禮券、轉贈、轉讓或補發

3.僅供住宿消費使用，不適用於其他消費項目

4.每晚每房僅能使用1張熊好住宿券

運動券使用規則



抽中運動券之民眾，可於台北通APP的票夾中領用，並查詢適用店家。



凡於活動期間可持本券至參加本專案活動之本市公有委外運動場館、民營運動場館使用。

饗購券使用規則

抽中饗購券之民眾，可於台北通APP的票夾中領用，並查詢適用店家。



適用於台北市零售及餐飲業店家，但不含超商(市)、大賣場、無店面零售及特許娛樂事行業等。

藝文券使用規則

抽中藝文券之民眾，可於台北通APP的票夾中領用，並查詢適用店家。



適用於文化局確認可配合使用藝文券之本市藝文相關商家(含雜誌書籍出版、書籍出版、影片放映、流行音樂發行、戲劇體育及其他娛樂活動售票服務、藝術教育、創作業、藝術表演、創作及藝術表演輔助、博物館歷史遺址及其他類似機構等)。適用店家皆可於台北通APP查詢。

市集券使用規則

抽中市集券之民眾，可於台北通APP的票夾中領用，並查詢適用店家。

本券適用於本市市場處轄管公有零售市場、攤販集中場(區)、地下街店鋪。

► 熊好券Q&A

Q1.有哪些熊好券？哪裡使用？

民眾可透過台北通APP「票夾」中查詢試用店家。

熊好動／運動券；100元面額5張，可用於運動中心、游泳池、健身房。

熊好住／住宿券；1000元面額1張，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。

熊好看／藝文券；100元面額5張，藝文相關產業可使用。

熊好買／饗購券；100元面額5張，可到零售、餐飲相關店家使用。

熊好呷／市集券；100元面額5張，可用於各市集、市場、夜市、地下街店鋪。

Q2.熊好券使用規則

限使用於熊好券店家，不得換現、找零、儲值，期間限定，過後將失其效力。民眾個人至台北熊好券之合作店家消費時，同一票券類型、同一時間、同一消費場所，不限票券使用張數。

Q3.如何使用熊好券消費？

步驟一、民眾可至台北熊好券合作店家消費

步驟二、結帳時，打開台北通APP票夾內之票券

步驟三、選擇使用票券，對著店家之活動專屬QRcode掃描，點選確認使用

步驟四、店家會立即收到票券進行確認後，即可進行消費折抵。

▲打開台北通APP後，點選票券進入票券頁面，選擇要使用的票券點入後，點選立即使用，掃描商家QR code即可消費。（圖／記者蔡文鈴翻攝）



Q.4現在就可以使用熊好券了嗎？

沒錯！

第一波抽籤於11月5日，當日即可開始消費，至111年1月2日晚上23:59截止。

第二波抽籤於110年1月3日，一樣是當日即可開始消費，至111年2月28日晚上23:59截止。