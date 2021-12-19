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7＋7變8＋6？民怨「北市違法」　柯文哲：找麻煩！須符合批次作業

▲▼民眾黨主席柯文哲參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。（圖／台灣民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

春節檢疫專案上路，有住在北市防疫旅館居家檢疫的民眾指出，自己「7＋7」方案變「8＋6」，質疑台北市長柯文哲限制人身自由、視法為無物。對此，柯文哲19日下午受訪時回應，住滿7天、滿168小時後若要出去，卻想在凌晨1時退房，「那就是找麻煩啊！」所以北市討論要符合批次作業，早上8時至12時退房就好，「這都很常識的問題。」

有民眾向媒體投訴，自己於12月14日返台，當天下午5時入住台北市某防疫旅館，使用「7+7」春節檢疫專案，按照入住時間計算，應於12月21日下午5時可以離開防疫旅館、返家隔離，卻從旅館業者中得知，下午2時後才解隔民眾，需要強制留到早上9時才可離開，質疑「7＋7」方案變「8＋6」，柯文哲限制人身自由、北市府成為不守法的政府。

針對被民眾質疑違法，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲19日赴民眾黨彰化縣黨部籌備處，他表示，航班近來隨時都有，如果要住滿7天、168小時，但卻是在晚上10時、11時，甚至是凌晨0、1時就想辦理退房，「那（就）找麻煩啊！」

柯文哲提及，自己知道這個問題，北市府已有討論過，民眾滿7天、168小時檢疫後得符合批次作業，倘若半夜0時退房，「啊然後咧？半夜12點來收房間幹什麼？你都到半夜了，乾脆早上8時到12時退房就好，這也是方便，是旅館運作的問題，好啦！這其實都是很常識的問題。」

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