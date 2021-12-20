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游錫堃從政40週年回首來時路　「繼續以水牛精神捍衛台灣」

▲▼立法院長游錫堃從政40週年。（圖／取自游錫堃臉書）

▲立法院長游錫堃從政40週年。（圖／取自游錫堃臉書，下同）

記者林銘翰／台北報導

「從政40週年的今天，回首來時路，感慰無窮」，立法院長游錫堃20日表示，今天是他從政40年的日子，自己一如往常地會繼續以「水牛精神」腳踏實地的捍衛著台灣，「也希望你我一起來擁抱她，愛護她！」

游錫堃20日上午以「光陰似箭，歲月如梭」為題在臉書發文表示，從政40週年的今天，回首來時路，感慰無窮。

游錫堃指出，前天全國性的公投落幕，人民以選票對攸關台灣未來發展的政策做出了睿智而關鍵性的決定，公民投票及公平、公正、公開的選舉，在1981年都只是黨外人士為台灣民主前途所刻劃的願景，「我們努力打拚，卻毫無把握，不敢確定在白色恐怖、威權體制下會有實現的可能」。

▲▼立法院長游錫堃從政40週年。（圖／取自游錫堃臉書）

游錫堃提及，莫忘記1981年陳文成命案發生，而前一年是林宅血案，再早一年，是美麗島事件許多受難者遭羅織罪名，被判入獄，40年前那是白色恐怖、烏雲罩頂的年代，「40年，兩相對照，台灣的進步舉世皆知」。

游錫堃認為，不要以為40年台灣的進步是理所當然，放眼全球，40年間大幅倒退的國家，令人怵目驚心，香港經驗就在眼前。

游錫堃指出，現在台灣的國際地位大幅提高，被國際媒體稱頌為民主典範。40年前，台灣是充滿政治迫害的戒嚴統治國家，現在民意奔放、自由組黨、國會定期改選，中央政權三度輪替；40年前，以黨領政、報禁、黨禁、萬年國會、全球最長久的戒嚴。

游錫堃也說，現在言論自由、性別平權、人權保障、環境保護；40年前，女性參政率低落、言論箝制、情治與特務橫行、刑法100條和「二條一」唯一死刑箝制人民。

游錫堃表示，回顧40年，他真的很欣慰，一路走來，見證、參與了時代的轉變，目睹民主的進步，自由的實踐。回顧40年，他真的很感恩，1981年受到宜蘭草地鄉親不畏不懼的支持，將選票投給了他這個早年失學、農夫出身，半耕半讀的赤腳孩子。

▲▼立法院長游錫堃從政40週年。（圖／取自游錫堃臉書）

游錫堃憶及，他先是進入台灣省議會，8年共2任的省議員，將鄉親的心聲傳達到省政府；1989年，宜蘭鄉親再給他8年機會，打造文化、永續與美麗的宜蘭縣。

游錫堃接著說，2000年政黨輪替後，長官、同仁、鄉親又給他機會，讓自己在行政院推動一連串普世價值與銜接未來願景的轉型工程；2020年，何其有幸來到立法院，為人民守護民意的堡壘。

游錫堃指出，回顧40年，他真的很幸運，一個土生土長的草地囝仔，可以有機會跟民主前輩與同志們共同為自由耕耘播種，為民主奠基轉型，這是上天賜予的使命和榮耀。

游錫堃也說，台灣是餵養我們的母親，母親的民主與自由需要我們反哺，需要我們呵護，需要我們珍惜。

游錫堃強調，從政40年的今天，一如往常，他會繼續以水牛精神腳踏實地的捍衛著她，「也希望你我一起來擁抱她，愛護她！」

▲▼立法院長游錫堃從政40週年。（圖／取自游錫堃臉書）

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