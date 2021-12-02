跟NDI會長都被中國列黑名單　游錫堃：就像一起被頒發勳章

▲游錫堃出席「2021年開放國會論壇」。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）訪台出席「2021年開放國會論壇」，過去他因支持香港運動而遭中國制裁；同時，立法院長游錫堃也因被列台灣獨立頑固份子的黑名單。對此，游錫堃2日受訪時笑說，他跟米德偉就像是共同被頒發勳章。

外交部、美國國際民主協會、立法院2日共同舉辦「2021開放國會論壇」，總統蔡英文、副總統賴清德都出席開幕典禮，日本前首相安倍晉三更錄製影片，表達祝賀之意。

特別的是，美國國際民主協會會長米德偉也有前來台灣參加「2021開放國會論壇」，他過去曾因為支持香港運動而遭到制裁；同時間，游錫堃日前也被中國點名是台灣獨立頑固份子，被列入黑名單。

對此，游錫堃在受訪時表示，米德偉是台灣的女婿，自己是台灣的兒子，彼此之間有很多共通點，一方面被同一個強權所制裁，另一方面也一同支持、崇尚民主自由。

游錫堃表示，這次訪台的還有一位是立陶宛國會議員莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），同樣被中國制裁，這等於是頒發勳章，他自己跟米德偉就是一起被頒授勳章，在國際知名度好像也增加不少。

▼2021開放國會論壇。（圖／總統府提供）

