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都快2022！110年度國營事業預算今才三讀　游錫堃道歉：非常羞愧

▲游錫堃敲槌，立法院110年國營事業預算三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃敲槌，立法院110年國營事業預算三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

年底將屆，立法院10日三讀通過規模高達5兆餘元的「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，囊括台電、中油、各大公股銀行及台鐵、港務公司等國營事業預算，但依照《預算法》規定及往例，此次預算案三讀時間嚴重延宕。對此，立法院長游錫堃在臉書表示，「慚愧！因為個人德薄能鮮，今年度國營事業預算，年度已經過了12分之11的今天才通過！在此，身為立法院長的我，慚愧地敬向全體國人致歉！」

游錫堃指出，「110年度國營事業預算」依法應於去年底審議完畢，以利各機關及營業部門在今年元旦開始積極執行，「但是我們失職了！」雖然他自己可以有受新冠毅情影響、「花許多時間通過紓困預算」、「提案數1861案太多不易有共識」、「歷經12次協商已經盡了力」、「過去的預算審議也有類似情形」等許多理由，但身為立法院長，仍然感覺非常羞愧。

游錫堃表示，預算沒有通過，各事業單位只能照前一年度的預算執行，許多新興計畫無法推動，嚴重影響國家整體競爭力。而「預算審議」是立法院最重要法定職權之一，未能如期審查，是一種懈怠，也是一種放水，身為民意代表的我們，發生這種現象，已經嚴重違反全民付託。

游錫堃也說，「舉目往前看，我更擔心了！距離新年度只剩三個星期，明年度預算，立法院能否一新耳目？」

其實，行政院院會去年8月13日就通過110年度中央政府總預算案，其中也包括今天通過的國營事業預算，送請立法院審議。歲出預算規模新台幣2兆1359億元的中央政府預算案於今年1月29日立法院臨時會院會三讀通過；至於規模加起來高達5兆多元的國營事業預算和基金，直到今天才完成三讀程序。

依照《預算法》規定，110年度中央政府及國營事業、基金預算，應在去年11月30日前完成審議，往年國營事業預算通常會拖到當年度立法院才審完，例如109年度國營事業預算是到同年度5月才經立院三讀，而今年延宕情況更嚴重。

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