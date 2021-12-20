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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠疫情影響民眾生活。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

為防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，並因應其對國內經濟、社會之衝擊，立法院於2020年2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，目前共計通過5次紓困預算，金額高達約8390萬，總額度幾乎用罄。

根據紓困條例第11條規定，紓困經費上限為新台幣8400億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，送請立法院審議；經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，先行支付其一部分。

回顧過去5次的防疫紓困振興預算，分別是600億、1500億、2099億、2594億、1598億，累計逼近8400億，幾乎已達到「防疫紓困振興條例」所訂定的8400億經費上限。未來政府若要再以防疫、振興之名編列特別預算，勢必得回頭修法，調高額度。

▲▼紓困預算一次看。（圖／記者許立昕整理製表）

▲紓困預算一次看。（圖／記者許立昕整理製表）

事實上，這次的紓困5.0，是為了因應今年5月本土疫情大爆發所祭出的措施，主要以五倍券的振興為主。截至10月29日經濟部的統計數據如下：

紓困5.0振興五倍券措施：

1.預訂情形：

（1）數位綁定：

A.截至10月29日上午9時五倍官網登入人次已達4531萬人次，數個人綁定306萬5573人，共同綁定107萬7933人，合計數綁定人數達414萬3506人。
B.各部會加碼券登記抽籤人數，登記總人數依序為國旅券約1345萬9380人、農遊券1322萬9455人、藝Fun券129萬2人動滋券1231萬6504人、客庄券1144萬1035人、地方創生券755萬5555人、原券140萬6361人。 

（2）紙本預訂/預約：

A.官網及商預訂：
（a）第一梯次至10月1日止，官網預訂為187萬5168人，超商預訂為1006萬179，合計人數119.69萬人。
（b）第二梯次至10月29日上午9時止，官網預訂為12萬1544人，超商預訂為119萬16，合計訂人數達131萬2708人
B.郵局預約：110年10月4日起開放預約，10月12日開始領取至111年4月30日止。

2.領取情形

（1）超商及超市：110年10月8日起開放領取，截至10月29日上午9時，領取1185萬9165人。

（2）郵局：110年10月12日起開放領取，截至 10月29日上午9時，領取321萬6292份。

3.兌領情形：

110年10月15月開始兌作業，截至10月27日，振興五倍券已兌領約2955萬張，總金額155億元。

對於未來是否會再追加紓困預算，主計總長朱澤民日前坦言，若要再提特別預算需要透過修法，但目前並沒有這個需求，需視疫情狀況與各部會協調。

由於新冠預算舉債因應，也引發國人對於財政問題的關注。根據財政部國庫署最新國債鐘資料，中央政府長期性債務未償餘額約5.6兆元，加上短期性債務，合計約5.8兆元，意味我國國人平均每人負擔債務約25萬元。

擔任立法院財經委員會召委的國民黨立委李貴敏就質疑，民進黨執政績效低落，偏偏又好大喜功，預算浮濫編列，導致政府負債累累，她認為，疫情衝擊嚴重，無論防疫與紓困都有其急迫性，但必須遵守財政紀律。

▼立法院三讀通過紓困預算。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 110年中央政府總預算案附屬單位預算 三讀 通過。（圖／記者屠惠剛攝）

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