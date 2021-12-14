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同婚上路2年！女同結婚人數「是男同2倍」　馬祖只有1對超稀有

▲▼2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）
▲2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者賴彥琪／綜合報導

同婚專法上路，如今結婚不再是異性戀的權利，從內政部統計資料發現，同婚專法上路兩年期間，女性同婚對數皆大於男性，且高出2倍。

2018年全國公投，第12案不修改民法條文，改以專法保障同性伴侶的公投案，有61.12%的同意票數通過，行政院以《司法院釋字第748號解釋施行法》回覆公投結果，接著立法院三讀通過，在2019年5月24日正式上路，臺灣成為亞洲第一個，同時也是世界第27個實行同性婚姻的國家。

內政務統計資料指出，同婚專法通過當天，全台即有526對同性伴侶辦理結婚登記，分別是女性341對、男性185對，其中新北市結婚對數最多，男女合計共117對，而澎湖縣及連江縣則未有同性伴侶辦理結婚登記。

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▲▼女性同婚比男性同婚多2倍！　修法通過2年「連江縣僅成婚1對」。（表／記者賴彥琪製）
▲同婚專法通過當天，澎湖縣及連江縣未有同志登記結婚，點圖可放大。（表／記者賴彥琪製，下同）

綜觀同婚專法通過的2019當年度，共有2939對同性伴侶結婚，分別是女性2011對、男性928對，另外，對數最多的前3名縣市為新北市614對、台北市484對、高雄市396對，而連江縣未有同性伴侶結婚。

▲▼女性同婚比男性同婚多2倍！　修法通過2年「連江縣僅成婚1對」。（表／記者賴彥琪製）

隨著兩個人相處越多，所產生的摩擦也會越多，2019年雖有2939對同性伴侶結婚，但也有對110對登記離婚，包含50對男性伴侶、60對女性伴侶，就縣市分布而言，宜蘭縣和金門縣無同志伴侶離婚。

▲▼女性同婚比男性同婚多2倍！　修法通過2年「連江縣僅成婚1對」。（表／記者賴彥琪製）

到了2020年，則有2387對同性伴侶結婚，分別是女性1713對、男性674對，相較2019年減少552對，另外，對數最多的前3名縣市為新北市438對、台北市333對、台中市313對，而先前未有同性伴侶結婚的連江縣，則有1對女同志結婚，另外澎湖縣有9對同志結婚，皆為女性伴侶。

▲▼女性同婚比男性同婚多2倍！　修法通過2年「連江縣僅成婚1對」。（表／記者賴彥琪製）

而2020年的同性伴侶離婚對數共371對，分別是100對男性伴侶、271對女性伴侶，就縣市分布而言，離婚對數最高的前3縣市分別為新北市66對、高雄市66對、桃園市49對，而連江縣則無同志伴侶離婚。原先0離婚的金門縣和宜蘭縣，各有3對及8對同志伴侶離婚。

▲▼女性同婚比男性同婚多2倍！　修法通過2年「連江縣僅成婚1對」。（表／記者賴彥琪製）

值得注意的是，同婚專法通過的兩年間，女同志結婚對數皆大於男同志，幾乎高出2倍。

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