環時記者再曝「彭帥7秒影片」同框姚明　現身上海越野滑雪賽

▲「環球時報」記者在推特公布彭帥影片,似是想再次證明彭帥安全無恙。(圖/翻攝自推特/qingqingparis)

文/中央社

中國網球名將彭帥的下落與安危,至今仍備受全球關注。一名中國官媒記者今天在網路上公布一段未經驗證的新影片,似是想再次證明彭帥安全無恙。

中國「環球時報」記者陳青青(Qingqing Chen,音譯)今天在推特上發布1段7秒的影片,畫面可見彭帥似乎正與中國籃球明星姚明交談,彭帥面帶微笑,姚明說話的內容則聽不清楚。

陳青青表示,自己的一個「朋友」將這段影片傳給她,影片則是在上海的一場越野滑雪推廣活動中拍攝。

陳青青還貼出一張照片,顯示彭帥、姚明與奧運帆船冠軍徐莉佳和退役桌球運動員王勵勤同框合影。四人合照背景是上海楊浦大橋,旁邊還有一條橫幅,寫著「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」。

據中國環球電視網(CGTN)新聞網站報導,國際雪聯(FIS)城市越野滑雪中國巡迴賽上海站昨天開賽。

現年35歲的彭帥曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽,與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍。

彭帥於11月2日在微博發文,指控現年70多歲的國務院前副總理張高麗在長達數年的時間裡強迫她發生性關係,此後一段時間沒露面,讓外界懷疑她已「被消失」。

先前,中國官媒曾多次發布彭帥公開露面的影片和照片,以及據稱是她自己寫的一封電子郵件截圖,澄清「一切都很好」。

國際奧林匹克委員會(IOC)也曾2度與彭帥視訊通話,並於事後聲稱她安全無虞。

然而,世界女子職業網球協會(WTA)與多名網球明星仍持續呼籲,北京應該更清楚地交待彭帥下落。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean