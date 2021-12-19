「屏東好好，蝦鱉來找」登場　「 蝦鱉霸王桌」得主出爐

▲屏東泰國蝦及甲魚推廣活動19日在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉行 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東好好，蝦鱉來找」屏東優質泰國蝦及甲魚推廣活動於19日在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳登場，現場以冬令進補概念與泰國蝦、鱉結合成特色料理展演外，並邀請縣長潘孟安於活動時抽出「蝦鱉霸王桌」得主，中獎民眾可擇日享用蝦鱉霸王桌。

縣長潘孟安表示，屏北地區的里港、九如、鹽埔一直以來是屏東淡水水產養殖的重心之一，以泰國蝦、甲魚為主要養殖物種，其中鹽埔鄉設有養殖生產區；現今泰國蝦皆以安全用藥的養殖方式，以優良水質及對無毒養殖的嚴格要求，品質保證，而甲魚含優質不飽和脂肪酸及亞油酸、為養生聖品，以往以外銷日本為主。

他說，這次推廣活動，推出結合泰國蝦及甲魚共同推出的「蝦鱉霸王桌」，滋補甲魚太極鍋搭上六道不同口味的泰國蝦料理，讓民眾不只能感受到「屏東不只多一度」，吃完也能體驗到滿滿的「多一肚」！

屏東縣海洋暨漁業事務管理所表示，今年縣府辦理之水產帶狀推廣活動，自4月從屏南的枋寮、佳冬、林邊、屏中，一路來到最終場的屏北，透過產地、消費地，讓業者與消費者重新認識屏東在地漁產的優質美味。